Los cuatro diamantes por pulir del Valencia Basket

El Valencia Basket no sólo ha trabajado arduamente en las últimas semanas para confeccionar un equipo de garantías con el que afrontar la temporada 2026-2027 tras la profunda revolución que ha experimentado el equipo tanto en su plantilla como en el banquillo. El club, con la dirección deportiva de Luis Arbajelo, va más allá y también planifica el futuro. Uno de los objetivos del club en los últimos años es que los jugadores con proyección sigan creciendo y cogiendo experiencia para, en un futuro, estar listos de incorporarse al primer equipo.

Por ello, en la temporada que está a punto de empezar, el Valencia Basket contará hasta con cuatro jugadores cedidos en otros tantos equipos. La estrategia es clara: todavía están verdes para afrontar con el primer equipo la dura Liga Endesa y la Euroliga pero son jugadores con innegable calidad y proyección de futuro. Dos de ellos, provienen del mismo club taronja, ya que la pasada campaña formaban parte del filial que participa en la Liga U sub'22. Se trata de Álex Blanco y de Tomas Talcis que seguirán su progresión lejos de València. Blanco lo hará como jugador cedido en el Palmer Basket Mallorca mienras Tomas Talcis jugará en el Riga Zelli.

Además, el Valencia Basket ha fichado este verano a dos jóvenes promesas muy cotizas en el mercado internacional, a los que también por ahora, ha buscado acomodo en otros equipos. Se trata de Wildens Leveque, que jugará cedico en el Hestia Menorca y de Oumar Ballo, que jugará en el Galatasaray turco.

Álex Blanco / LIGA U22

Álex Blanco

El base balear, Álex Blanco, es uno de los jugadores de l'Alqueria del Basket con mayor proyección. Tras la Liga U, dará otro salto en su carrea para seguir adquiriendo experiencia en el Palmer Basket de Primera FEB. Blanco, de 19 años, tien contrato con el Valencia Basket hasta 2028. Viene de hacer una gran temporada en la Liga U donde fue uno de los jugadores taronja más destacados con 13,9 puntos, 3,4 reboes, 3,9 asistencias de media en 27 partidos. Es un fijo en las selecciones de formación del baloncesto español y recientemente conquistó la medalla de bronce con España en el Eurobasket U20.

Tomas Talcis

Al igual que Blanco, Talcis es del 2007 y el 22 de septiembre cumplirá los 19 años. Natural de Letonia, ha pasado por varios equipos de las categorías inferiores del Valencia Basket, club en el que se ha formado como jugador desde los 6 años. Tiene contrato con el club taronja hasta 2029. Esta temporada afrontará un gran reto en su país, donde jugará en el Riga Zelli, equipo que además le permitirá debutar en competición europea ya que participa en la Eurocup. También viene de destacar en la Liga U22 con un promedio de 11,6 puntos, 5 rebores, 1,7 asistencias y 13 de valoración. En 2025 finalizó cuarto con la selección de Letonia en el Europeo U18 y esgte verano también ha disputado el Eurobasket U20.

Wildens Leveque

Es un pívot de 2,11 y gran proyección. Estadounidense con pasapor haitiano, lo ha fichado el Valencia Basket por tres temporadas. De momento, esta campaña jugar´aen el Hestia Menorca de Primera FEB. Ya tiene experiencia en España ya que jugó la pasada temporada en el Cáceres de Segunda FEB promediando 16,8 pountos, 10 rebores y 1,2 tapones con 25 de valoración como promedio lo que le valió el reconocimiento de MVP de la competición. Ahora, da un paso más y jugará en Primera FEB.

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Oumar Ballo

Se trata, según todos los expertos, de una auténtica joya del baloncesto llamado a ser un jugador determinante en en la zona en un futuro no muy lejao. Tiene 24 años y mide 2,13. El Valencia Basket lo ha fichado por 3 temporadas y por ahora, jugará cedido en el Galatasaray. Tiene gran experiencia en la NCAA estadadounidense y viene de hacer una gran temporada en la Liga italiana con el Cantú.