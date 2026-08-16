Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera dana del veranoPueblos donde más ha llovidoNuevo Sidi SalerTesoro natural Cullera"Supersábado" Fira XàtivaJorge Olcina
instagramlinkedin

Tenis

Épica remontada de Jódar para avanzar en Cincinnati

El español provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura.

Rafa Jódar, durante la gira de pista dura. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Chicago

El español Rafa Jódar remontó un 1-5 adverso en el tercer set, anuló dos bolas de partido y triunfó por 7-5, 4-6 y 7-5 ante el canadiense Denis Shapovalov para avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Lo tenía perdido Jódar, abajo 1-5 en el tercer parcial tras recibir atención médica por molestias en la pierna izquierda, pero encontró la forma de recuperar las dos roturas de desventaja y encadenó seis juegos consecutivos para sellar una victoria épica.

Pasó de todo en la pista Grandstand de Cincinnati, donde Jódar, número once del mundo, también provocó el enfado de Shapovalov al interrumpir dos veces un juego en desarrollo por problemas con sus zapatillas.

En la segunda pausa, ocurrida con 3-5 en el tercer parcial, Jódar paró el partido más de un minuto y necesitó ayuda de su padre para arreglar una de sus zapatillas, algo que causó la reacción de Shapovalov.

El madrileño, de 19 años y protagonista de una extraordinaria temporada en el circuito ATP, encontró la manera de equilibrar el encuentro y sus tres roturas a Shapovalov le abrieron el camino hacia la tercera ronda.

Noticias relacionadas

Al acabar el partido, Jódar pidió disculpas a Shapovalov, que le reprochó usar las pausas por los problemas con sus zapatillas para tomar agua. Jódar será rival del chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  2. Las tormentas se ceban con el interior de la Comunitat Valenciana: ramblas crecidas tras 186,4 l/m² en Bejís y rachas de 100 km/h en Torás
  3. El Medusa Festival retrasa dos horas la apertura de su segunda jornada por la previsión de chubascos
  4. Sigue en directo las tormentas que están recorriendo la Comunidad Valenciana
  5. Una comunidad de vecinos de Tavernes de la Valldigna denuncia malos olores, ruidos y problemas de seguridad en un bajo comercial donde viven hasta cinco personas
  6. Una posible Dana pone en alerta las celebraciones del 15 de agosto en los pueblos del interior
  7. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  8. Un joven de Daimús se encuentra hospitalizado en la UCI tras caerle una palmera de una comunidad de propietarios

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría

Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís

La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
Tracking Pixel Contents