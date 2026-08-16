Alineaciones
Espanyol-Levante UD: Mezcla de veteranía y juventud 'granota' para inaugurar la liga en Cornellà
Luís Castro anuncia su primer once con Nacho Pérez en el lateral derecho en sustitución de Toljan y la presencia de Iván Romero, Carlos Álvarez o Mandi en el campo
La afición 'granota' ya sabe con qué equipo arrancará Luís Castro la Liga 2026-27 en el RCDE Stadium. El club ha anunciado a través de sus redes sociales el primer once de la temporada del técnico portugués. Una elección de futbolistas que mezcla veteranía y juventud para empezar a cimentar con una victoria el objetivo, que vuelve a ser la permanencia en la máxima división del fútbol español.
En concreto, el equipo levantinista tendrá a Ryan bajo palos, guardado en la defensa por tres piezas cuya presencia entre los elegidos estaba casi garantizada. Dos de los capitanes del equipo, Dela y el fichado Mandi, formarán pareja en el eje de la zaga con Manu Sánchez por el carril izquierdo. En el derecho, será el canterano Nacho Pérez el que saldrá de inicio a sus 19 años, sentando en el banquillo a Toljan.
En el centro del campo, Oriol Rey y Olasagasti estarán escoltados más adelante por Carlos Álvarez, mientras que a priori los extremos serán para Víctor García y Paco Cortés. En la punta de ataque, Iván Romero será la máxima referencia ofensiva. Además de Toljan y los porteros Campos y Galdin, en el banquillo esperarán Cabello, Bardeli, Tundé, Etta Eyong, Usedo, Calatrava y la 'perla' Marc Santos a sus 15 años.
Alineación del Espanyol
El Espanyol, por su parte, partirá con Dmitrovic en portería; El Hilali, Núñez, Riedel e Hinojo en defensa; Urko González y Edu Expósito como pivotes, Dolan por una banda, Calatrava por otra, Javi Hernández como mediapunta y Roberto Fernández como delantero.
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