Gonzalo Corbalán se presenta en Valencia: "Es un paso muy grande en mi carrera"

La afición de Valencia Basket podrá disfrutar este año de varias caras nuevas en el equipo. Uno de los fichajes, Gonzalo Corbalán, aterrizó este domingo en Valencia preparado para arrancar la pretemporada a las órdenes de Xavi Albert este mismo lunes. La incorporación del argentino fue una de las primeras en confirmarse este verano, poco antes de marcharse a la concentración de la selección argentina, con la que disputó dos encuentros a principios de julio. Tras unas semanas de vacaciones, empezará este lunes la nueva temporada.

Una temporada que para él supone un salto mayúsculo en su carrera. Tras ser una de las revelaciones de la temporada pasada en el Burgos, Corbalán llega al actual campeón de Liga Endesa como una apuesta del club taronja en la que hay depositadas muchas esperanzas. Consciente del equipo al que llega, el argentino expresó a su llegada Valencia que "es un paso muy grande en mi carrera, quiero aportar lo máximo posible al equipo. Va a ser un reto muy grande jugar Euroliga. Estoy muy contento, muy emocionado de dar este paso en mi carrera, también por el equipo en el que voy a jugar".

Gonzalo Corbalán en Valencia / Francisco Calabuig

Ilusión y presión por defender el título

Aunque todavía no ha hablado con Xavi Albert, algo que podrá hacer este mismo lunes en el inicio de la pretemporada, Corbalán sí explicó que ha hablado con gente del club con el que ha comentado objetivos: "He hablado con gente del club y me han dichos los objetivos que tenemos, que son muy concretos y muy bonitos y creo que los podemos cumplir".

Corbalán reiteró la emoción que siente por llegar a Valencia Basket y por tener la oportunidad de defender el título, algo que le provoca presión e ilusión a partes iguales. "Tengo presión y también ilusión por llegar a un equipo campeón. Siempre es bonito venir a un equipo con renombre como Valencia Basket y más después de lo que hicieron la temporada pasada. Estoy muy contento de estar aquí y de poner defender el título".

Sobre lo que debe esperar la afición de Valencia Basket de él, el argentino apeló a su garra: "Lo voy a dar todo, siento que es una característica de mi juego, cuando entro, sean los minutos que sean, lo doy todo".

Gonzalo Corbalán en Valencia / Francisco Calabuig

El octavo argentino en la historia de VBC

Gonzalo Corbalán se va a convertir en el octavo jugador argentino en vestir los colores del primer equipo de Valencia Basket: "Un gusto estar en la lista de ocho argentinos de Valencia Basket".

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