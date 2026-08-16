Ojeo
El Leeds cierra la puerta a la continuidad de Ramazani
El técnico del equipo inglés, Daniel Farke, habló en sala de prensa sobre el futbolista belga, dejando muy clara su situación: "No cuenta" y explicando su gestión del jugador en la pretemporada
Largie Ramazani sigue esperando a poder salir del Leeds United. El extremo belga quiere jugar en el Valencia CF la próxima temporada, pero el conjunto inglés lo retiene porque espera sacar dinero por su traspaso en este mercado, con unas exigencias de momento a las que no pueden llegar los valencianistas.
Mientras tanto, el futbolista se encuentra en una posición muy difícil en Inglaterra, apartado por el entrenador, sin dorsal ni participación en un solo amistoso de pretemporada, poniendo su situación muy complicada a dos semanas del cierre de mercado.
Daniel Farke lo deja claro
El entrenador del Leeds, Daniel Farke, habló en sala de prensa y explicó el 'caso Ramazani' en el club: "No podemos tener jugadores sin una función específica. Eso genera distracciones. Por eso Largie no entrenó ni jugó partidos", señalaba el técnico, que ha dejado fuera de todos sus planes al extremo.
No se quedó ahí, sino que fue realmente taxativo a la hora de hablar de Ramazani y los jugadores que están en su misma posición dentro del equipo: "Veremos el desenlace. Todos los jugadores que no formaron parte del grupo no cuentan", exponía.
Las opciones del Valencia CF
Mientras tanto, los ingleses esperan que llegue una oferta que colme sus expectativas para traspasarlo y que también guste al jugador. Las opciones del Valencia pasan por que Ramazani esté dispuesto a presionar más y que el Leeds acepte la cesión o que se puedan encontrar en un punto intermedio, obligando al conjunto de Elland Road a rebajar sus pretensiones.
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Fuente: Superdeporte
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