Luís Castro: "El responsable número uno de la derrota soy yo"

El Levante UD ha comenzado el nuevo curso con naufragio. La derrota contra el Espanyol por 3-0 ha sido un golpe contundente para un equipo falto de intensidad e ideas, desdibujado en Cornellà. Ante los medios de comunicación tras el partido, el técnico 'granota', Luís Castro, ha asumido la responsabilidad del resultado. "El responsable número uno de la derrota soy yo, porque el equipo no ha estado a la altura mentalmente del adversario", ha afirmado el portugués, que no ha dudado en reconocer que el conjunto dirigido por Manolo González ha sido "mejor" y ha "merecido" el triunfo. "Lo han querido más que nosotros", ha reflexionado.

En este sentido, Castro ha descartado "buscar excusas" vinculadas a la planificación de la pretemporada y el arranque liguero y ha apelado a "buscar las cosas buenas que hicimos el año pasado y trabajar desde ahí". "Soy partidario de trabajar con lo que tengo y ser capaz de ser mejor. Pienso que vamos a crecer con el tiempo, nos dará más tranquilidad y consistencia", ha añadido.

Bardeli, Arriaga y Espí

En sus palabras, el entrenador levantinista también ha hecho balance de algunos de los futbolistas que no han estado disponibles y otros que podrían salir. Sobre Enzo Bardeli, uno de los que no ha estado sobre el césped desde el inicio, ha afirmado que "si hubiera estado inscrito desde la mañana, tampoco hubiera jugado de titular". Por otro lado, respecto a Kervin Arriaga, ha añadido que el jugador está involucrado en una posible operación de mercado. "Si la operación se cierra bien, si no continuará trabajando normal. Es una posibilidad que salga". De quién no ha querido hablar es del impacto de no tener a Carlos Espí, vendido este verano al Real Madrid. "Me gusta mucho, pero no voy a hablar de jugadores que no están en el Levante. Si hablo hoy de Espí, voy a estar toda la temporada hablando de Espí", ha enfatizado.

Menos parco en palabras ha sido para hablar de los canteranos que han participado en el encuentro. "Nacho [Pérez] ha estado muy bien, no nos han hecho daño por ahí. Tenía un extremo difícil. Van a mejorar seguro. Es bueno tenerlos para utilizarlos y nos pueden aportar". Por otro lado, respecto al debut de Marc Santos con 15 años, ha destacado que es un jugador "que completa la plantilla como los otros. Se está entrenando bien, ha jugado los partidos en pretemporada, está ganando espacio. Cuando esté bien va a entrar y cuando esté muy bien puede ser titular". "No me importa la edad que tiene, me importa si tiene calidad o no. Tanto defendiendo como atacando ha estado bien", ha concluido.

Dela: "Nos ha costado mucho"

Del joven jugador también ha hablado tras el encuentro -en declaraciones a Movistar+- el defensa levantinista Adrián de la Fuente, 'Dela'. "Espero que nos dé muchas alegrías, está donde está porque se lo ha ganado", ha afirmado el 'granota' que también ha reconocido en el RCDE Stadium que al equipo de Orriols le ha "faltado competir, intensidad y ganar duelos, todo" y también "muchos jugadores".

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"Nos ha faltado encontrar lo que nos pedía el entrenador. Nos ha costado mucho y hay que trabajar", ha finalizado.