El Real Madrid se lleva de la cantera del Valencia CF a Hugo Giner

El Real Madrid ha vuelto a pescar en Paterna. El conjunto blanco se ha llevado a una de las grandes perlas de la cantera del Valencia CF, uno de los siguientes integrantes de la famosa 'estirpe' de laterales izquierdos de la factoria blanquinegra: Hugo Giner.

El futbolista de 16 años estaba considerado uno de los grandes prospectos de la Academia valencianista y el Real Madrid había puesto sus ojos en él. El conjunto blanco se dirigió al Valencia CF para negociar su salida porque le quedaba un año de contrato todavía.

Ron Gourlay, importante en la operación

El club llegó tarde a renovar al jugador internacional con las categorías inferiores de la Selección Española y ahí apareció el Madrid para lanzar la ofensiva y convencer al futbolista en una operación en la que, según Cope, ha tenido un papel muy importante Ron Gourlay, CEO de fútbol.

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El trato se ha cerrado en una cantidad fija más bonus y el futbolista, que llevaba en el Valencia CF desde los seis años, continuará su formación en Valdebebas con la intención de acabar llegando al fútbol profesional.