Steve Aoki presume de valencianismo en el Medusa

El Valencia CF puede presumir de tener a uno de los DJ más famoso del mundo entre sus hinchas. Steve Aoki sorprendió al público durante su sesión en la segunda jornada del Medusa Festival de Cullera al enfundarse la camiseta de la segunda equipación del conjunto valencianista para la temporada 2026-27, un gesto que no pasó desapercibido entre los miles de asistentes.

El artista estadounidense, uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica a nivel internacional, convirtió así su paso por el festival en una inesperada muestra de apoyo al club de Mestalla al lucir una elástica personalizada con su propio nombre grabado en la espalda y el número 10.

Vínculo con València

La imagen de Aoki vistiendo los colores del Valencia CF se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de su actuación, especialmente entre los aficionados valencianistas presentes en el recinto.

El DJ, conocido por sus espectaculares sesiones y su conexión con el público, volvió a demostrar que su vínculo con València va más allá de los escenarios, protagonizando una estampa que une dos grandes pasiones del Cap i casal: la música y el fútbol.

Uno de los grandes reclamos de esta edición

A pesar de las fuertes lluvias y tormentas que azotaron este sábado a decenas de municipios de la provincia, obligando a retrasar dos horas la apertura de puertas y a modificar los horarios de la programación de la segunda jornada, Aoki, uno de los grandes reclamos de esta edición, llegaba a la 'catedral' de la música electrónica a las dos de la madrugada.

Steve Aoki con la camiseta del Valencia CF durante su sesión en el Medusa Festival. / Medusa Festival

El estadounidense permaneció en el escenario hasta las 3.30 horas y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los artistas más reconocibles de la escena electrónica mundial.

Fundador del sello Dim Mak, Aoki ha construido una carrera que combina la electrónica con el pop, el rock y la música urbana. Su trayectoria está asociada a producciones y colaboraciones como «Pursuit of Happiness», junto a Kid Cudi, «Boneless» o «Just Hold On», y a una puesta en escena especialmente concebida para grandes audiencias.

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El público del Medusa Festival pudo disfrutar así de una de las sesiones más esperadas de la jornada en un momento en el que el recinto ya se encontraba plenamente operativo y la noche había dejado atrás las incertidumbres meteorológicas de la tarde.