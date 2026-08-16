Vicente Monfort regresa al Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor recupera para la nueva temporada a un jugador que ha sido insignia en la historia del club. Vicente Monfort regresa a casa después de completar una brillante experiencia internacional en el CSKA Sofía. El colocador dejó al conjunto valenciano en competición europea y vuelve con la misma ambición con la que se marchó la temporada pasada a Bulgaria. “Me fui a probar, pero al final València es mi casa, el club de mi vida. Estoy desde que el equipo subió a Superliga y siempre crees que puedes volver. No sabía si a jugar, entrenar o simplemente ayudar de cualquier manera al club. Me fui con la sensación de que tenía las puertas abiertas y se ha dado la opción de volver aquí”.

Vicente Monfort fue uno de los baluartes en el crecimiento exponencial del Conqueridor en los últimos años. Su visión para asistir y la capacidad de sorprender desde cualquier posición le convirtieron en uno de los mejores colocadores de la Superliga. La conexión que guarda con su hermano Javier Monfort genera una de las duplas más peligrosas de la competición y un salto de calidad para el propio equipo.

Pelear la zona alta

El valenciano tiene claro que la ambición pasa por pelear en la zona alta de la tabla. “El objetivo de volver a Europa sería lo ideal porque se consiguió con muchos años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Como se ha podido ver este año, no era nada fácil quedar tercero de la Superliga, la mejor temporada en la historia del club. Con el tiempo uno valora más el hito conseguido y volver a conseguir esa clasificación europea sería ideal. Vamos a intentarlo y yo creo que si lo conseguimos será otro hito, porque al final no es nada fácil jugar competición europea. Los equipos cada vez se refuerzan mejor y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero creo que equipo tenemos para pelear y en esa línea tenemos que trabajar”.

Vicente Monfort prepara una colocación con el Conqueridor. / Léleman Conqueridor

Desde la distancia el jugador miraba la complicada temporada que vivió el Conqueridor. “Seguí la temporada del equipo y entiendo que fue desilusionante porque se hizo una gran planificación para ir a por todas y no se dieron los resultados para lo que se confeccionó el equipo. Pero bueno, todos los equipos pasan por estas situaciones y hay baches, sobre todo con la cantidad de lesiones que hubo en el equipo. Está bien resetear, volver a recuperar energías y recargar pilas con esta nueva temporada que tenemos por delante”.

Experiencia internacional

En su primera experiencia fuera del voleibol español, Vicente Monfort completó una excelente temporada en el CSKA Sofía, donde logró quedar en cuarta posición en la fase regular en una de las ligas más potentes de Europa. En los playoffs, su equipo compitió hasta caer en semifinales ante el campeón, el Levski Sofía, que solo perdió cuatro partidos en todo el año, uno de ellos contra el valenciano. “Mi aventura fuera ha sido increíble. Un reto en un equipo y una liga muy potente con unos objetivos muy ambiciosos. Esta experiencia me ha permitido conocer una competición muy chula. Conseguimos mejorar el objetivo de la temporada anterior. La verdad es que estoy muy contento con una experiencia que ha sido inolvidable, de las que te nutren y curten. La llevaré guardada en la mochila porque ha sido irrepetible”.

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El regreso de Vicente Monfort supone mucho más que la incorporación de un nuevo jugador. El colocador vuelve al club donde creció junto a un equipo que conoce bien y con el que comparte la ambición de volver a situar al Léleman Conqueridor entre los mejores. Además, volverá a compartir pista con su hermano, recuperando una conexión que ya fue protagonista en algunas de las mejores páginas de la historia reciente del conjunto valenciano. Vicente vuelve a casa con un nuevo reto por delante y con la ilusión de seguir haciendo historia en el club de su vida.