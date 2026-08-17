Armoni Brooks: "Cuando las expectativas son altas te hacen sacar lo mejor de ti"

TJ Shorts es ya el último jugador que queda por llegar a València para empezar la pretemporada tras aterrizar este lunes por la tarde Armoni Brooks (28 años y 1.94 m.) en un vuelo procedente de Londres. El escolta estadounidense llega cedido una temporada por el Asvel Villeurbanne, pero con la ilusión de a quien no le asusta el reto de llegar a un Valencia Basket que dejó el listón altísimo la temporada pasada, tras ganar la Liga y la Supercopa Endesa y llegar a la Final Four.

De la Liga Endesa, destaca Armoni que "sé que la ACB es la liga doméstica más poderosa de Europa. Estoy con muchas ganas de afrontar este reto. Tenemos que empezar y juntarnos rápidamente para pelear en todos los partidos y para salir y competir cada noche".

Armoni Brooks, con el delegado del primer equipo, Alfonso Castilla. / J.M. López

Sobre la posibilidad de ser uno de los líderes del equipo 'taronja', Brooks puso el foco en el colectivo. "Tenemos que conocernos todos, conocer todas las personalidades y ver cómo encajan, saber el rol de cada uno… Una vez lo descubramos todo y nos pongamos en marcha, los líderes saldrán de manera natural", dijo el jugador exterior.

Objetivos y expectativas

En relación a los objetivos del Valencia Basket, Brooks se centró en ir partido a partido: "Ganar todo lo posible. No me gusta perder. A todos los que están en el equipo tampoco les gusta perder. El año pasado tuvieron un gran año y las expectativas son altas. Cuando las expectativas son altas te hace sacar lo mejor de ti".

Armoni Brooks, en Manises con un cartel del Roig Arena de fondo. / J.M. López

Armoni Brooks, en Manises con un cartel del Roig Arena de fondo. / JM López

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Roig Arena

El nuevo jugador taronja valoró también la ilusión por jugar como local en el Roig Arena: "Es el mejor Arena de Europa y probablemente uno de los mejores del mundo. Los aficionados hacen que el ambiente sea genial. Estoy muy emocionado de jugar los partidos como local".