La misma canción de cada verano

Sin sorpresas. A falta de pocos días para el debut del Valencia en la Liga, siguen sin resolverse varias asignaturas pendientes, de enorme trascendencia, que afectan a la composición de la plantilla. Se trata de cuestiones esenciales que condicionan su capacidad competitiva. Lo de siempre. Todos los veranos asistimos a la misma situación que genera desesperación entre los aficionados, incrédulos ante la nulidad del Club a la hora de actuar. No deberían sorprenderse. Era más que previsible todo lo que está sucediendo desde que Singapur decidió, hace 6 años, condenar al Valencia a una supervivencia de mínimos, sin otra aspiración que no sea la de mantenerse. La familia Lim y sus lacayos han dinamitado con premeditación y alevosía los sueños de grandeza de la parroquia de Mestalla. No les ha temblado el pulso a la hora de cargarse las legítimas aspiraciones del valencianismo que asiste, entre ingenuo y perplejo, a la enésima demostración de lo que es Meriton: una maldición para la entidad, un peligro constante. El enemigo está dentro. Así de triste.

Corberán en la diana. Cómo era de suponer, la grada descarga toda su frustración e impotencia sobre la figura del entrenador. Carlos Corberán está atrapado entre dos fuegos; por un lado, quienes lo pusieron en el cargo y confiaron en su persona, no atienden con diligencia las peticiones elementales de reforzar la plantilla en puestos claves. A día de hoy, el Valencia presenta unas algunas carencias injustificables. El técnico de Cheste no puede levantar la voz ante sus jefes que lo respaldan y a los que, indirectamente, sirve de escudo protector. Por otro lado, la afición no le pasa una. Se vio ya en el Trofeo Naranja. A la más mínima contrariedad, expresan su disconformidad con el banquillo. A falta de dirigir su indignación contra los verdaderos culpables de este desaguisado, se opta por seguir la costumbre, y apuntar hacia, en apariencia, el eslabón más frágil de la cadena. Quizás sea un modo de autoengaño, un recurso fácil para pensar que el Valencia sigue siendo el club de toda la vida, cuando por desgracia, hace tiempo que dejó de serlo. El malestar de la grada tiene carácter testimonial.

Una liga de verbena. Con la complicidad de la mayoría de clubes, la nueva temporada se ha puesto en marcha exhibiendo un desbarajuste de fechas y horarios que pone en evidencia su credibilidad. Solo hay que mirar otros campeonatos relevantes de países como Inglaterra, Alemania, o Italia, cuyo arranque se ha programado con mayor rigor y de forma uniforme. Las diferencias son demoledoras. La Liga de Tebas, la cara del régimen que impone un modelo decadente y trasnochado con una confusa dispersión de partidos, es lo más parecido a un circo ambulante que va de un sitio para otro, sin orden ni concierto. Los aficionados son los grandes perdedores, reducidos a la condición de clientes del espectáculo que ya no gozan de influencia en la vida de sus clubes, blindados e insensibles al sentir popular, y lo que es peor, al sentido común. Javier Tebas ha asumido el papel, y actúa en consecuencia avalado por los burócratas instalados en el poder de sus respectivas entidades. Intereses compartidos. Tebas es la punta del iceberg, el malo de la película, autorizado por la casta que manda en el fútbol español hasta que algún día los aficionados se planten y digan basta. Algo improbable, pero no imposible.

Noticias relacionadas

Adiós a un caballero. Vicente Silla nos dejó la semana pasada. En contraste con el deprimente panorama actual, figuras como la suya enaltecen al valencianismo. Se ha ido un caballero de los pies a la cabeza, y lo ha hecho fiel a su trayectoria, con discreción y elegancia. Vicente Silla pertenecía a una estirpe en vías de extinción, a la que tanto se echa en falta en estos tiempos, personas entregadas de forma incondicional al servicio de la entidad a la que representaron con orgullo y dignidad. Generosos y atentos, estuvieron siempre al pie del cañón, en las buenas y en las malas, supieron en todo momento que el cargo que desempeñaban les obligaba a darlo todo por el bien del Valencia. Ejemplo de bonhomía, nunca persiguió la notoriedad, trató de ayudar en todo lo que fuera menester, alejado de ambiciones personales y de conspiraciones de lucha por el poder, un “rara-avis” al que vamos a echar mucho de menos, por su cariño y sonrisa permanente. Bon vent i barca nova, Vicent.