FICHAJES
Elias Valtonen: "El Valencia Basket es una gran oportunidad y voy a trabajar duro"
El alero espera ganarse la continuidad en el club taronja hasta final de la temporada tras firmar un contrato no garantizado
Valtonen será el primer jugador finlandés en la historia del Valencia Basket
Admite que aún no ha hablado con Xavi Albert pero sí con Yankuba Sima tras coincidir ambos en el Manresa
Destaca que "trato de ser yo mismo, jugar rápido y traer mi versatilidad. Hago un poco de todo y trato de ayudar en defensa"
El Valencia Basket sigue completando la plantilla para el inicio de la pretemporada con la llegada de sus nuevos fichajes, entre ellos un Elias Valtonen (27 años y 2.01) que ha aterrizado este mediodía en Manises en vuelo procedente de Frankfurt. Empieza así para él unas semanas de trabajo intenso en las que deberá ganarse la posibilidad de ampliar su contrato hasta final de temporada, el objetivo que tiene en mente tras firmar un contrato no garantizado el pasado 12 de agosto.
"Mi intención es trabajar duro cada día. Es una gran oportunidad para mí el estar aquí. València es una gran ciudad y el club es muy prestigioso. Voy a tratar de pelear, de trabajar duro cada día y ya veremos qué pasa", explicó Valtonen en declaraciones a la prensa a su llegada al aeropuerto de Manises.
Sobre las características de su juego, el finlandés habló de su versatilidad: "Trato de ser yo mismo, jugar rápido y traer mi versatilidad. Hago un poco de todo y trato de ayudar en defensa".
Contacto con Sima
Valtonen reconoció no haber hablado todavía con el entrenador 'taronja', Xavi Albert, pero sí con el interior Yankuba Sima, compañero durante su etapa en Manresa: "Todavía no he podido hablar con el entrenador porque todo pasó muy rápido, pero sí hablé con Sima. Es un gran amigo y me dio la bienvenida al equipo".
Primer finlandés
El nuevo jugador del Valencia Basket será el primer finlandés en la historia de la entidad, algo que, según él, es un motivo de orgullo. "Es un orgullo para mí. Vengo con la mente abierta y con la intención de trabajar día a día y demostrar mi nivel", concluyó.
Fuente: Superdeporte
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