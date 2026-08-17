El nuevo Valencia Basket de Xavi Albert echa a rodar

Punto final a las vacaciones para Valencia Basket. El vigente campeón de Liga Endesa y Supercopa regresa este lunes al trabajo en una jornada de pruebas y revisiones físicas que marcará el inicio de una nueva era, la de Xavi Albert. El valenciano arranca su primera pretemporada como primer entrenador del primer equipo después del sorprendente adiós de Pedro Martínez rumbo al Real Madrid.

El día uno de esta nueva etapa constará de las pertinentes revisiones médicas y físicas de los jugadores que ya estén en Valencia, más allá de que alguno quiera pisar el parquet del Roig Arena o de l'Alqueria para realizar algún tipo de ejercicio con balón como ya hizo Mo Gueye el pasado jueves tras aterrizar en la ciudad.

Con Gonzalo Corbalán y a la espera de Brooks y Valtonen

La gran novedad del inicio de la pretemporada será Gonzalo Corbalán, que este domingo aterrizó en Valencia y ya está preparado para ejercitarse a las órdenes de Xavi Albert. Los próximos en llegar serán Elias Valtonen y Armoni Brooks, que aterrizan en Valencia este martes a las 11.55 horas y 19.35 horas respectivamente. El norteamericano pasará las pruebas mañana martes y el finlandés, casi con total seguridad, también. El siguiente en llegar, también esta semana, será TJ Shorts, uno de los fichajes más ilusionantes del verano.

Xabi Albert se presenta el miércoles

No será hasta el miércoles cuando Xavi Albert comparezca en rueda de prensa en lo que será su presentación pública como entrenador del primer equipo. El valenciano asume un reto mayúsculo para el que ya ha demostrado estar preparado. Ese mismo miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento al uso del primer equipo sobre el parquet, aunque será la sesión del jueves la primera abierta a los medios de comunicación.

Primer objetivo: construir química

De entre todas las tareas que tiene por delante el nuevo técnico, sustituto en el cargo tras el adiós de Pedro Martínez rumbo al Madrid, la primera será la de empezar a construir química de equipo en unos jugadores que, en su gran mayoría, no saben lo que es jugar juntos. En total han sido un total de 8 llegadas para suplir las 9 salidas que se han producido desde el final de la temporada 2025/26. Una revolución casi total. Darius Thompson, Isaac Nogués, Braxton Key, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Matt Costello han sido los jugadores que han hecho las maletas, mientras que las caras nuevas son Gonzalo Corbalán, TJ Shorts, Dylan Osetkowski, Mario Saint-Supéry, Mo Gueye, Lucas Marí, Armoni Brooks y Elias Valtonen.

También se cerró el fichaje de Oumar Ballo, pero no será una incorporación esta temporada porque se marcha cedido al Galatasaray turco para que pueda acumular los minutos que en el Roig Arena iba a tener más complicados.

Mo Gueye en el Roig Arena / VBC

A la espera de la pieza final

Xavi Albert arranca la pretemporada todavía con un hueco por rellenar en su plantilla, y es que el conjunto taronja todavía está en busca de un interior versátil y moderno que ponga la guinda a la reconstrucción. De hecho, el club pretende que se trate de un nombre ilusionante que eleve el suelo competitivo del equipo. Ahora mismo, Xavi Albert solo dispone de dos '4' en su róster, Dylan Osetkowski y Mo Gueye, dos recién llegados, por lo que la necesidad de reforzar esa posición es imperiosa.

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Trendon Watford y Tyson Pérez son los nombres que más han sonado en la últimas semanas, aunque la opción del primero se ha complicado mucho. En cualquier caso, se trata de una incorporación que podría demorarse hasta el mes de octubre con la temporada ya empezada.