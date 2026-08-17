Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe policía Valenciaplan contra terremotosanuncio entierrosCorredor MediterráneoNovilladas AlgemesíCañizares
instagramlinkedin

Lara Ferreiro, psicóloga: "Ferran Torres necesita sentirse importante y transformar el esfuerzo en resultados visibles, transmite una seguridad alejada de la arrogancia y de una imagen provocadora"

La experta destaca la capacidad de superación del futbolista

Ferran Torres durante un partido con la Selección Española de Fútbol.

Ferran Torres durante un partido con la Selección Española de Fútbol. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Andrea Riera

Ferran Torres pone punto final a sus cuatro años y medio en el FC Barcelona para empezar una nueva etapa en el PSG. El delantero valenciano deja el conjunto azulgrana tras una etapa en la que ha tenido que pasar por momentos complicados, con críticas, lesiones y problemas de salud mental.

Además, su salida llega en un momento especialmente bueno de su carrera, después de haber sido uno de los protagonistas de la selección española en el Mundial y de marcar el gol que dio el título a España en la final ante Argentina.

Sobre la evolución personal del futbolista habló la psicóloga Lara Ferreiro en una entrevista concedida a 'CLARA', donde analizó algunos de los rasgos que explican la personalidad de Ferran y la manera en la que ha afrontado los diferentes momentos de su carrera.

Ferran Torres celebra el gol de la final

Ferran Torres celebra el gol de la final / @Ferrantorres20

Para la especialista, el delantero tiene una fuerte necesidad de ver que todo el trabajo que realiza acaba teniendo una recompensa: "Ferran Torres necesita sentirse importante y transformar el esfuerzo en resultados visibles".

Esa exigencia que tiene consigo mismo no significa que busque destacar constantemente fuera del campo. De hecho, Ferreiro considera que una de las características que más transmite Ferran es la seguridad con la que afronta su carrera: "Transmite una seguridad alejada de la arrogancia y de una imagen provocadora".

La experta también pone en valor la capacidad que ha tenido el valenciano para levantarse después de los momentos más complicados. El atacante ha tenido que convivir con críticas sobre su rendimiento, etapas con menos protagonismo y diferentes cambios en su carrera, pero ha seguido trabajando hasta recuperar su sitio y terminar viviendo momentos como el de la final del Mundial, donde acabó siendo decisivo.

Ferrán Torres desde el escenario saluda a Foios

Ferrán Torres desde el escenario saluda a Foios / Miguel Angel Montesinos

Esa historia de superación también ha influido en la imagen que tiene entre los aficionados, sobre todo porque no ha escondido algunas de las dificultades que ha atravesado. Además, fuera del campo mantiene un perfil bastante discreto, algo que le permite mostrarse cercano pese a ser un futbolista de primer nivel, mientras que cuando empieza el partido su actitud cambia por completo y aparece su lado más competitivo.

Noticias relacionadas

Es precisamente ahí donde encaja su apodo de 'Tiburón', una forma de definir la intensidad con la que juega y que contrasta con la imagen más tranquila que suele mostrar lejos del césped. La presión, los desmarques y el trabajo sin balón son algunas de las características que más identifican su fútbol, mientras que en su vida personal prefiere mantenerse alejado de los focos.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
  2. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  3. Los vecinos de Bejís tras el temporal: 'Ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las de las zonas más altas
  4. Las tormentas bajan las temperaturas nocturas y permiten que la Comunitat Valenciana esquive por primera vez en agosto una noche tórrida
  5. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  6. Un nuevo Sidi Saler camuflado entre dunas y árboles de 20 metros
  7. Siglo y medio custodiando el tesoro natural más preciado de Cullera
  8. Susto en Moixent: un toro se suelta de la cuerda y obliga a confinar a los vecinos en sus casas

Medio Ambiente eleva a 8.000 euros por explotación la ayuda máxima anual a las ganaderías como refuerzo en la prevención de incendios

Medio Ambiente eleva a 8.000 euros por explotación la ayuda máxima anual a las ganaderías como refuerzo en la prevención de incendios

Emilio Llopis triunfa en la 37ª prueba ciclista de la Fira de Xàtiva

Emilio Llopis triunfa en la 37ª prueba ciclista de la Fira de Xàtiva

El Bono Comercio de 50 euros impulsa este verano las compras en los establecimientos de Paterna de cara a la vuelta al cole

El Bono Comercio de 50 euros impulsa este verano las compras en los establecimientos de Paterna de cara a la vuelta al cole

Jordi Xammar y Marta Cardona logran la medalla de bronce en el Mundial de 470 en Japón

Jordi Xammar y Marta Cardona logran la medalla de bronce en el Mundial de 470 en Japón

Ramón Esteve reivindica el “orgullo de ser de Ontinyent” en el inicio de los Moros i Cristians

Ramón Esteve reivindica el “orgullo de ser de Ontinyent” en el inicio de los Moros i Cristians

Oliva renovará el Passeig Marítim Almirall Carròs con una inversión de 435.594 € en menos de cinco meses desde el 21 de septiembre

Oliva renovará el Passeig Marítim Almirall Carròs con una inversión de 435.594 € en menos de cinco meses desde el 21 de septiembre

Cine oscarizado para combatir el calor esta semana con 'La luz que imaginamos' y 'Nola Darling'

Cine oscarizado para combatir el calor esta semana con 'La luz que imaginamos' y 'Nola Darling'

La alta participación destaca en los festejos de la Baronia

La alta participación destaca en los festejos de la Baronia
Tracking Pixel Contents