El Real Madrid de Pedro Martínez cierra el fichaje de un objetivo del Valencia Basket

Los caminos del Real Madrid y del Valencia Basket se han cruzado más de lo habitual este verano. Tras las marchas a la capital de Pedro Martínez y Jaime Pradilla, ambos renovados meses atrás con los taronja, los intereses comunes tuvieron algún otro punto encontrado. Quizá el más destacado ha sido Eli John Ndiaye.

El ala pívot de 204 centímetros tiene sólo 22 años y pasado en la casa blanca. Hace un año se decidió por probar fortuna en la NBA, recalando en unos Hawks que no le dieron las oportunidades que demandaba. Además, una lesión terminó por frenar sus opciones. El Real Madrid se guardó la opción de tanteo, por lo que todo club que quisiera ficharle, debía esperar la decisión de los blancos de si igualaban la oferta o bien le daban vía libre. El caso es que el Valencia Basket vio en el joven interior una opción más que interesante de mercado, pero los de Pedro Martínez decidieron bloquearla y ha sido este lunes 17 de agosto cuando han anunciado oficialmente su fichaje.

Los jugadores del Real Madrid Eli Ndiaye (d) y Bruno Fernando (i) durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa que disputaron en Valencia en 2025 / EFE

Las suspicacias saltaron cuando precisamente por el derecho de tanteo de ACB. La ACB hizo oficial que el conjunto taronja registró la propuesta el pasado sábado 18 de julio, justo en el último día del plazo para negociar con jugadores sujetos al derecho de tanteo y ahora, casi un mes después, se ha cerrado el círculo. Ahora está por ver si el Real Madrid se queda con el jugador o lo cede una temporada en busca de más minutos de calidad de los que podría darle en estos momentos Pedro Martínez.

Comunicado oficial: Ndiaye

El Real Madrid C. F. y Eli John Ndiaye han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028.

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Eli John Ndiaye jugó en nuestro equipo 4 temporadas, entre 2021 y 2025, en las que ganó 8 títulos: 1 Copa de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.