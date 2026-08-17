El Valencia entra en semana liguera sin llegadas ni salidas

El mercado del Valencia CF sigue, más de cuarenta días después, en una especie de ‘stand by’. No llegan fichajes, no se dan salidas. Y mientras el equipo que dirige Carlos Corberán entra ya en una semana clave, la del inicio de un torneo liguero que dará comienzo el próximo sábado ante el Celta de Vigo en Mestalla sin todavía refuerzos –más que necesarios– en parcelas como el lateral derecho o el extremo. Situación preocupante. Y el tiempo avanza.

Para cubrir la demarcación defensiva, el elegido sigue siendo Arnau Martínez, quién tiene un acuerdo con el club valencianista, pero para el que las posturas entre entidades aún no han logrado un punto de encuentro y hacer así que el jugador aterrice en Mestalla. En ese sentido el Girona sigue haciendo su camino con Arnau en plantilla, listo para jugar. El equipo de Quique Álvarez, que debutó este domingo frente al Leganés con empate a uno, había convocado al jugador para el arranque la temporada en Segunda División. Así pues, se confirmaron las expectativas y Arnau disputó el partido completo –además con el brazalete de capitán– como lateral derecho en el primer once oficial de Quique Álvarez con el Girona FC en Segunda División.

A pesar de ello, la negociación sigue abierta, el jugador tiene un acuerdo cerrado con el Valencia CF para su futuro contrato y se confía con poder llevar la operación a buen puerto próximamente, aunque para ello los blanquinegros ya saben que tendrán que apostar fuerte a nivel económico.

El futbolista, además, quiere salir y lo hará porque su nivel no es el de Segunda División y porque su salario se redujo drásticamente con el descenso. A pesar de ello, sabe que el Girona le ha dado todo en el fútbol profesional y jugará en la categoría de plata hasta que se cierre un trato de traspaso entre el Girona y otro club.

Trabajando en el sustituto

En ese sentido la intención del Valencia CF era cerrar el fichaje de Arnau este fin de semana para evitar que tuviera que jugar en la primera jornada con el Girona. Así estaría disponible para iniciar la semana de entrenamientos a las órdenes de Carlos Corberán, sin embargo, el jugador sigue perteneciendo al cuadro catalán y, en este caso, formando como titular.

El club gerundense, mientras, lleva varias semanas analizando con detenimiento y muy en serio el mercado nacional de laterales derechos. Según informó ‘Última Hora’, diario de Mallorca, los catalanes han mostrado interés en el defensa Mateu Morey.

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No obstante, como prueba de que las conversaciones con el Valencia siguen sin avances significativos, lo cierto es que el Girona no ha pasado todavía verdaderamente al ataque por Morey. De momento, no hay oferta, sino que solo se ha posicionado con los representantes del jugador balear de 26 años. Como Arnau en Girona, Morey tiene contrato con el Mallorca hasta junio de 2027, aunque, en cambio, él sí cuenta con opciones para ampliar su vinculación en la isla.