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Los arbitros cargan contra Bordalás por sus "faltas de respeto" y su "sobreactuación"

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) critica al técnico por sus declaraciones durante y después del encuentro ante el Deportivo Alavés

El éxtasis de Bordalás tras lograr la clasificación a la Conference League

El éxtasis de Bordalás tras lograr la clasificación a la Conference League / GetafeCF

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Javier Pancho

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha condenado las palabras de José Bordalás, técnico del Getafe sobre el criterio arbitral. El exentrenador del Valencia cuestionó el trato recibido por su equipo tras el partido en el que perdieron 3-0 ante el Alavés en Mendizorroza. El Getafe se quedaba con uno menos tras una expulsión por roja directa a Kiko Femenía.

José Bordalás, entrenador del Getae que estuvo a punto de ganar la Copa con el Valencia en 2022, ayer en Mestalla

José Bordalás, entrenador del Getae que estuvo a punto de ganar la Copa con el Valencia en 2022, ayer en Mestalla / Francisco Calabuig

Bordalás en rueda de prensa afirmó que "no le tratan de la misma manera". Hay que añadir que también que calificó de "injusta" la decisión del colegiado de expulsar a su futbolista.

Comunicado AESAF

En un comunicado publicado este martes, la AESAF lamenta y condena "los términos y la sobreactuación" del técnico madrileño y se considera que sus declaraciones suponen un intento de "culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo".

El organismo arbitral también ha censurado las "faltas de respeto" dirigidas hacia Manuel Jesús Orellana, que debutaba en Primera División.

La asociación recuerda que el arbitraje debe desarrollarse bajo criterios de "objetividad y equidad" y rechaza que pueda existir un trato diferente hacia determinados clubes.

Además, han reiterado su llamamiento "al respeto con el arbitraje" y a la "construcción conjunta" de una competición "sana y respetable". El organismo considera necesario que todos los protagonistas contribuyan a mantener ese clima durante la temporada.

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Posible sanción

De momento, para que Bordalás no recibirá ningún tipo de sanción después de sus duras declaraciones ante el colectivo arbitral, pero la realidad es que ya en la primera jornada ha recibido un toque de atención. La realidad es que sus palabras no han sentado nada bien a la AESAF y tres días después del encuentro han salido a defender a los colegiados.

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Fuente: Superdeporte

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