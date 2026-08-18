Armoni Brooks y Elias Valtonen completan su fichaje por Valencia Basket tras superar sus exámenes médicos

Este lunes aterrizaron en Valencia y pronto han recibido el aprobado médico para poder rubricar la firma oficial de sus contratos con Valencia Basket. El escolta estadounidense Armoni Brooks, de 194 centímetros y 28 años y el alero finlandés Elias Valtonen, de 201 centímetros y 27 años ya son parte de la familia del Roig Arena tras completar satisfactoriamente la revisión física este martes.

El club taronja ha anunciado que los exámenes médicos han tenido lugar en el Hospital Quirónsalud València y en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón y han consistido, como es habitual, en la realización de una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma.

Brooks, un triplista en buena forma

Armoni Brooks llega del ASVEL Villeurbanne en calidad de cedido tras una gran temporada en el Armani Milán, donde destacó como un gran triplista capaz de ayudar también en el rebote. Brooks fue pieza clave para que los italianos lograran hacerse con la Copa, Liga Regular y Finales de campeonato, siendo MVP en todas ellas.

De la Liga Endesa, destaca Armoni que "sé que la ACB es la liga doméstica más poderosa de Europa. Estoy con muchas ganas de afrontar este reto. Tenemos que empezar y juntarnos rápidamente para pelear en todos los partidos y para salir y competir cada noche", dijo a su llegada.

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Valtonen, dispuesto a convencer para renovar

Por su parte, Elias Valtonen aterriza en el Roig Arena con un contrato no garantizado como agente libre tras finalizar su acuerdo con Covirán Granada y sumar buenos números en la Liga Endesa. Tras un tiempo a prueba, el club decidirá si se le renueva hasta final de temporada o es cortado prematuramente. "Mi intención es trabajar duro cada día. Es una gran oportunidad para mí el estar aquí. València es una gran ciudad y el club es muy prestigioso. Voy a tratar de pelear, de trabajar duro cada día y ya veremos qué pasa", explicó Valtonen en declaraciones a la prensa a su llegada al aeropuerto de Manises.