El caos en Ceuta 'fuerza' a cancelar un partido del Tenerife femenino en Marruecos

La tensión entre España y Marruecos ha terminado por llegar al fútbol femenino canario. El Costa Adeje Tenerife (equipo femenino vinculado al CD Tenerife) ha cancelado el amistoso que tenía previsto disputar el próximo jueves en Agadir ante el equipo regional del Souss-Massa después de que, según sostiene la dirección del conjunto de la Liga F, el CD Tenerife recibiera indicaciones procedentes de instancias estatales para suspender el viaje. El Gobierno central niega esta versión y asegura que no existe ningún cambio en las relaciones con Marruecos que afecte a los intercambios deportivos entre ambos países.

El episodio abre un cruce de versiones sobre quién tomó la decisión de suspender el encuentro y por qué. El presidente del equipo femenino, Sergio Batista, trasladó al Gobierno de Canarias que la decisión partió inicialmente del propio Club Deportivo Tenerife. Sin embargo, cuando solicitó explicaciones, desde el club le comunicaron que la suspensión respondía a una instrucción recibida de "instancias estatales".

La cancelación llega después de los últimos episodios registrados en la frontera del Tarajal, en Ceuta, con la entrada masiva de miles de migrantes el pasado 30 de julio y un nuevo intento de entrada el pasado sábado. La situación ha obligado a reforzar el dispositivo policial en las dos ciudades autónomas españolas y ha llevado a las autoridades a mantener la vigilancia sobre la frontera, con la colaboración de la Gendarmería Real marroquí.

Seguridad de las jugadoras

La dirección del Costa Adeje Tenerife sostiene que la suspensión pretende evitar riesgos para la seguridad de las jugadoras, el cuerpo técnico y el resto de integrantes de la expedición. No es el primer equipo que decide cancelar un encuentro en el país vecino este verano como consecuencia de la situación política actual. Ya el pasado 6 de agosto, el FC Barcelona anunció que no disputaría el amistoso previsto para este sábado, día 15, ante las dificultades para garantizar la seguridad durante el encuentro.

Batista puso la situación en conocimiento del Gobierno de Canarias para conocer cómo proceder, al ser el Ejecutivo autonómico uno de los principales impulsores del evento deportivo. El viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, se desmarcó de la suspensión y aseguró que el Ejecutivo autonómico "desconoce" las circunstancias y las conversaciones al respecto. Caraballo pidió además "no especular sobre ellas" y defendió la autonomía y las decisiones de las entidades implicadas. "Desde el Gobierno hemos acompañado y puesto en contacto a las entidades para que esos acuerdos puedan traducirse en proyectos concretos, como es el caso de ese partido", explicó. El viceconsejero añadió que son las federaciones y los clubes quienes "desarrollan esa colaboración y quienes toman decisiones alineadas con el acuerdo que se firmó".

El encuentro en Marruecos estaba fijado desde el pasado 27 de junio y estaba previsto como el sexto y último compromiso de la pretemporada del conjunto blanquiazul, que iniciará una nueva andadura en la Liga F Moeve el próximo domingo 30 de agosto.

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Mientras el Gobierno central investiga todavía las circunstancias de lo ocurrido el pasado 30 de julio en Ceuta, mantiene que la relación con Marruecos no ha sufrido ningún cambio. Según el Ejecutivo, las relaciones bilaterales mantienen la "normalidad de siempre" y no existe ninguna modificación que afecte a los intercambios culturales, deportivos o empresariales entre ambos países.