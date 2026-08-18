Ciclismo
Roglic, a por su quinta corona en la Vuelta al mando del Red Bull Bora
El corredor, que sufrió un atropello en julio mientras entrenaba, será uno de los principales rivales de su compatriota Tadej Pogacar en una prueba española en la que también estará Enric Mas
EFE/J.V.
Con cuatro laureles de la Vuelta en su palmarés, el esloveno Primoz Roglic buscará la quinta corona en la 81.ª edición de la ronda española que comienza este sábado en Mónaco y concluye en Granada el 13 de septiembre. Al mando del Red Bull Bora Hansgrohe, Roglic (Trbovlje, 36 años), ganador de 15 etapas en la Vuelta, será uno de los principales rivales de su compatriota Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia, por el maillot rojo.
Gran Vuelta Favorita
Aunque el equipo mostró algunas dudas sobre la participación de Primoz Roglic, ya que el corredor sufrió un atropello a finales de julio mientras se entrenaba, finalmente el ganador de las ediciones de 2019, 2020, 2021 y 2024 -además de tercero en 2023- acudirá a su ronda favorita.
Roglic, también ganador del Giro de Italia (2023), encabeza una formación que completan Jordi Meeus, Gianni Vermeersch, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell y Frederik Wandahl. Será, por tanto, una figura destacada después de que el campeón defensor de la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard, anunciara este lunes que daba por terminada su temporada a raíz de la lesión de clavícula sufrida en el Tour.
Mas, a por su quinto podio
Más allá del veterano corredor esloveno, la salida de la Vuelta también contará con el retorno de Enric Mas, podio en las ediciones de 2019, 2021, 2022 y 2024. El ciclista balear, que este año disputó el Giro sin demasiado éxito, capitaneará a un equipo Movistar que cuenta con un 'ocho' de garantías para distintos terrenos compuesto también por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular.
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