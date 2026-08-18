TJ Shorts, en València: "Voy a darlo todo y espero que podamos hacer algo especial"

TJ Shorts ya está en València. Uno de los fichajes estrella de la temporada arranca un nuevo proyecto en un Valencia Basket del que debe ser uno de los líderes por talento y experiencia. Y llegó a Manises curiosamente con otro de los grandes referentes del vestuario, un Kameron Taylor con el que coincidió años atrás en el Towers Hamburg. A ambos les une una buena amistad desde entonces y de hecho se refirió a ello en sus primeras palabras como jugador taronja.

"Volvemos a hablar de nuestros días en Hamburgo, ese fue mi segundo año como profesional, me ha explicado el sistema, cómo es vivir aquí en València, me ha dicho que es un lugar increíble para vivir, es una ciudad muy hermosa y hemos hablado mucho. Estoy emocionado de volver a trabajar con él, han pasado algunos años, hemos estado en el otro lado de la cancha jugando el uno contra el otro y ahora podemos jugar juntos y va a ser muy divertido".

De la ciudad, además, ya tenía referencias del año pasado, cuando vino tanto en la Fase Regular de la Euroliga como en la eliminatoria del playoff que se decantó en cinco partidos. "Estoy un poco familiarizado con la ciudad, vinimos varias veces el año pasado y me siento bien de estar aquí. Viajé con mi esposa desde Los Ángeles y estoy feliz de estar aquí. Llego con ganas de ponerme en marcha y estoy listo para empezar la pretemporada".

TJ Shorts, a su llegada al aeropuerto de Manises este martes por la tarde. / Germán Caballero

Y más aún con el recuerdo de lo que vivió en el Roig Arena. "Estoy muy emocionado, poner los pies en ese Arena, lo primero que ves es la belleza del pabellón y luego también con los fans que vienen y que llenan las gradas, va a ser muy divertido jugar allí y tener a los fans de mi lado este año".

Sin comparaciones

Respecto a los objetivos de esta temporada, de momento espera que no se compare con la anterior, en la que el listón quedó tan alto tras ganar la Liga Endesa y la Supercopa y llegar por primera vez a la Final Four. "Definitivamente no es bueno pensar en repetir la última temporada, lo que fue la temporada pasada fue la temporada pasada y lo que sucederá esta temporada, será esta temporada. No creo que nadie esté tratando de comparar con la última temporada, lo que hicieron fue increíble, llegamos con una pizarra limpia, es una nueva plantilla, un nuevo cuerpo técnico y hay que tratar de hacer algo especial en nuestros propios términos".

Objetivos

Por ello, TJ Shorts deja claro que todo pasa por ir partido a partido con la ilusión de luchar por títulos a final de la temporada. "Es un nuevo capítulo en mi carrera, nuevos objetivos, nuevo equipo, nuevo cuerpo técnico, estoy muy emocionado y feliz de ser parte de este equipo. Estoy listo para comenzar y para darlo todo por este equipo, espero que podamos hacer algo especial".

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A ello añade que "mi objetivo es el mismo donde quiera que vaya, ganar tantos partidos como sea posible y con suerte a final de temporada, estar jugando por un título. Traigo esa misma mentalidad y espero que al final podamos hacer algo especial".