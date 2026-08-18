A la venta las entradas para el Levante vs Betis

El Levante UD ha anunciado este martes que ya se pueden adquirir las entradas para el partido que jugarán en el Ciutat de València contra el Real Betis el próximo sábado 29 de agosto a las 17.00. El encuentro corresponderá a la jornada 3 de LaLiga EA Sports y será el debut liguero como local para el conjunto granota, después de haber disputado la primera jornada en el RCDE Stadium y la segunda en El Sadar.

Las más baratas parten de un precio de 50 euros, mientras que las más caras pueden llegar a costar hasta 109 euros (a los que, independientemente del precio de la entrada comprada, hay que sumar 2,5 euros por unidad). Asimismo, el club ha anunciado la introducción de diversos aspectos clave a la hora de realizar la compra, como son que no se admiten devoluciones, por lo que es fundamental revisar las condiciones antes de adquirir la localidad; esto afecta tanto a encuentros con horario definitivo como a posibles ajustes en el calendario y solo se devolverá el importe en caso de cancelación definitiva del partido.

También se ha comunicado que los precios son dinámicos, haciendo que los precios de las localidades experimenten un incremento sobre el precio base durante los días previos a la celebración de cada partido, incentivando así la planificación y adquisición con antelación. Por supuesto, habrá un descuento para abonados del 10 % en la compra de entradas adicionales sobre el precio base.

La reventa o cesión de entradas está estrictamente prohibida por el Reglamento General de Policía y el condicionado de venta. Ante cualquier intento de reventa, el club será tajante y procederá a la anulación inmediata de las localidades implicadas.

Inicio complicado

En lo deportivo, el Levante llega a su estreno en el Ciutat de València después de un mal primer partido. El conjunto dirigido por Luis Castro cayó por 3-0 ante el Espanyol en la primera jornada, en un encuentro en el que los locales dominaron y apenas dieron oportunidad a los granotas de competir. Antes de recibir al Real Betis, el Levante tendrá que afrontar una segunda jornada fuera de casa. El conjunto granota visitará El Sadar el próximo lunes 24 de agosto a las 19.30, en un encuentro que servirá para comprobar si el equipo es capaz de reaccionar después del contundente resultado recibido en Barcelona.

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A este contexto se suma que todavía hay varios jugadores del Levante que todavía no están inscritos en LaLiga. El límite salarial ha condicionado al club durante las últimas semanas y ha impedido que toda la plantilla estuviera disponible desde el comienzo de la competición. Jugadores como Hugo Sotelo, Dani Requena, Thiago Fernández y Yanis Musuayi todavía no han podido debutar de manera oficial. Veremos si la salida de Kervin Arriaga supone un alivio económico y facilita las inscripciones.