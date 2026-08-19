De Arnau Martínez a Pablo Maffeo: Así cambió el Valencia CF el fichaje del lateral derecho

La llegada de un lateral derecho al Valencia CF este verano se ha convertido en una búsqueda eterna que se ha encontrado con el inminente inicio de Liga. A poco más de dos días el club de Mestalla todavía no ha cerrado la llegada de un jugador para esa demarcación. Incluso ha virado el objetivo desde Arnau Martínez hasta Pablo Maffeo. De hecho todo apunta a que el ex del Mallorca será el fichaje para el carril derecho. Pero, ¿qué ha pasado con la negociación por Arnau?

El Valencia CF se lanzó a por el jugador del Girona FC con la intención de cerrar la operación con celeridad para el estreno en Liga. De hecho el club blanquinegro así se lo transmite a los catalanes en el primer contacto. En esa situación el Valencia CF avisa de que tiene otras opciones que en caso de no avanzar debe activar para no quedarse sin lateral derecho.

El acuerdo

La respuesta del Girona y de los representantes de Arnau hacia el Valencia es que el acuerdo se cerraría en cuatro millones más variables tal y como adelantó 'La Grada de Radioesport'. El Valencia CF acepta y el Girona asegura que Arnau no disputará el primer partido del Girona frente al Leganés para evitar riesgos. Sin embargo por las bajas en defensa, Quique Álvarez convoca al lateral derecho y lo alinea como titular.

Una circunstancia que molesta notablemente al Valencia por la posibilidad de una lesión con la negociación muy avanzada. No obstante el lunes se retoman los contactos entre clubes con positivismo en el club de Mestalla de alcanzar un acuerdo. El Valencia CF traslada una segunda oferta al Girona FC mejorando las condiciones fijas y alcanzando otros hitos importantes a los que había que llegar. Sin embargo el Girona cambia los términos de lo establecido previamente. Una tesitura en la que también se han visto el Real Betis y el Olympique de Marsella con esa variación de lo acordado. Es más tras la segunda oferta del Valencia CF el Girona varía las condiciones una vez el Fulham se mete de por medio en la operación.

Arnau Martínez celebra un gol con el Girona FC / EFE

Puerta no cerrada

La puerta de Arnau Martínez en el Valencia CF no se ha cerrado definitivamente. El club sigue buscando dos piezas para el lateral derecho, pero la operación con el catalán no avanzará siempre y cuando no se respeten las condiciones pactadas previamente entre Valencia y Girona

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En definitiva el Valencia CF tenía claro el objetivo de Arnau, pero le faltó fuerza desde el inicio de la operación, tardando en demasía en plantear la primera oferta al Girona FC. De hecho con una necesidad tan alta en esa posición desde la llegada de Sato hasta Maffeo pasan 43 días sin ninguna incorporación. Así pues el Valencia CF está a unas horas de estrenarse en Liga sin una posición que sabía que debía reforzar con urgencia al no renovar Thierry y con Foulquier lesionado.