La inscripción de los fichajes, una barrera para Castro lista para ser superada

Sin corazón y...sin casi nuevas piezas para poder armar un bloque más competitivo por culpa de las estrecheces financieras. Esa fue la imagen que dejó el Levante UD durante su estreno liguero el pasado domingo en el RCDE Stadium, un duelo -que se saldó con una dolorosa derrota por 3-0- en el que el equipo de Luís Castro quedó desdibujado y superado por completo. En el campo, la mejor noticia fue ver la presencia de futbolistas formados en Buñol como Nacho Pérez, Paco Cortés o el joven Marc Santos, pero en lo que se refiere a las nuevas incorporaciones, la situación fue muy diferente.

Solo Aïsa Mandi formó en el once inicial, mientras que Enzo Bardeli entró desde el banquillo en la segunda mitad. O lo que es lo mismo, solo dos de los seis refuerzos cerrados este verano -obviando entre ellos la continuidad de Manu Sánchez, a préstamo de nuevo desde Vigo- estuvieron disponibles para el técnico. Un auténtico quebradero de cabeza -que Castro no quiso usar como excusa de la derrota ante los medios- que parece ver la luz al final del túnel.

Las limitaciones en Cornellà

Y es que el Fair Play Financiero (FPF) ha sido un auténtico problema en los últimos meses para la entidad 'granota'. Tanto es así que, pese a la cuantiosa venta de Carlos Espí por 25 millones rumbo al Real Madrid, Castro solo pudo contar con quince futbolistas del primer equipo para la jornada inaugural: Matthew Ryan, Pablo Campos, Aïsa Mandi, Dela, Jorge Cabello, Victor García, Toljan, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez, Bardeli, Iván Romero, Etta Eyong y Roger Brugué, a los que se sumaron aquellos que pueden actuar con ficha del filial como el -tercer- portero Ihor Galdin, Nacho Pérez, el debutante Marc Santos, Manel Usedo, Calatrava, Paco Cortés y Kareem Tunde. De estos últimos, hasta cuatro tuvieron minutos en Cornellà, Nacho Pérez y Cortés como titulares y Santos y Tunde desde el banquillo.

Por contra, no estuvieron a disposición ni Hugo Sotelo -un cedido que debería ser importante en la medular 'granota'- ni Dani Requena, ni tampoco -el último en llegar- Thiago Fernández. Una situación que, además, no solo afectó a los préstamos. Yanis Musuayi, por el que el Levante UD pagó tres millones de euros para traerlo de la cantera del Brujas, el Club NXT, tampoco fue de la partida, como tampoco el israelí -que ya estaba en plantilla- Tay Abed.

Ninguno de ellos, a primera hora de la tarde de este miércoles, estaba inscrito en la web de LaLiga. Sin embargo, la situación podría cambiar en las próximas horas o días. Y es que la salida del hondureño Kervin Arriaga rumbo a Grecia, concretamente al AEK, deja un ingreso considerable en las arcas levantinistas que, en principio, solucionará cualquier problema económico y, consecuentemente, las inscripciones de cara al partido contra Osasuna del próximo lunes.

Noticias relacionadas

La apuesta por la juventud

Pero más allá de cuándo se 'oficialice' en la web de la liga la totalidad de la plantilla, la realidad es que el Levante UD y Castro no están dudando en apostar por el talento joven. No por cuestión de tapar huecos, sino por convencimiento. Únicamente Mandi -34 años- entre los fichajes de este verano ha cumplido los 25. Musuayi tiene 19, en los 22 están Sotelo, Requena y Thiago. Por último, Bardeli 'cierra' la lista con 25, sin olvidar al ya cerrado -pero no oficial- de Ifeanyi Ndukwe, de 18 años. A ellos se suman la apuesta por Nacho Pérez con 19 años por delante de un veterano como Toljan, la presencia también en el once de Paco Cortés con esa misma edad o el histórico estreno de Marc Santos con solo 15 años. Piezas que no parece que vayan a pasar a un segundo plano llegue quién llegue en lo que queda de mercado.