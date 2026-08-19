Kamila Borkowska, primer fichaje 'taronja' en llegar a València

El Valencia Basket de Javi Torralba inicia la pretemporada el próximo lunes, pero el desembarco de jugadoras ha empezado ya este miércoles con la llegada a Manises de Kamila Borkowska. La pívot polaca ha adelantado unos días su llegada para someterse a la pertinente revisión médica y cerrar un fichaje que se ató a principio de julio.

La jugadora procedente del AZS UMCS Lublin polaco, con el que se proclamó campeona de la liga y con el que jugó la Eurocopa, será una de las pocas que pueda iniciar la pretemporada, ya que hasta nueve jugadoras están concentradas con sus selecciones o compitiendo aún en la WNBA.

Una joya del baloncesto europeo

Con Borkowska, el Valencia Basket ata a una de las grandes interiores de futuro en el baloncesto europeo, ya que a sus 23 años y con 2.01 de altura, es internacional con su país y ha brillado siempre desde las categorías inferiores. En el Europeo U20 de 2022 logró una media de 11 puntos, 6,6 rebotes y 16 de valoración por encuentro. Desde 2021 también juega con la selección absoluta, habiendo participado en varios clasificatorios para Eurobasket. En el más reciente, esta pasada temporada, promedió 12 puntos, 7,8 rebotes, 1 asistencia y 20,2 de valoración en seis partidos.

Kamila Borkowska, en un partido con Polonia. / FIBA

Seis fichajes y un regreso

Borkowska es uno de las siete caras nuevas en el próximo Valencia Basket, en el que solo siguen respecto a la última temporada Leticia Romero, Elena Buenavida, Kendra Cherry, María Araújo y Raquel Carrera.

Juntoa la interior polaca han llegado la base estadounidense con pasaporte alemán Alexis Peterson, las aleros Helena Pueyo, Elizabeth Balogun y Alisa Jenkins, que tiene contrato hasta principios de noviembre; la ala-pívot Marta Suárez y a la pívot Virag Takacs-Kiss, al margen del regreso de una Alicia Flórez que estuvo cedida la pasada temporada en el DM Ensino y que está disputado ahora la WNBA con las Washington Mystics.

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La Supercopa, primer objetivo

Borkowska disputará su primer partido oficial con el Valencia Basket el 26 de septiembre con la Supercopa LF Endesa que se disputará en Torrejón de Ardoz. En LF Endesa no jugará hasta el 3 de octubre, cuando se medirán al Azul Marino Mallorca Palma de Alba Torrens en la primera jornada a domicilio, sin jugar hasta el 9 de octubre en el Roig Arena ante el Meins Avenida.