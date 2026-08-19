El Levante UD refuerza la defensa con el fichaje de Ifeanyi Ndukwe

El Levante UD busca nuevos activos que mejoren la plantilla tras la derrota de la primera jornada. La dirección deportiva del club granota continúa rastreando el mercado internacional de jóvenes promesas, donde ha encontrado un central de 18 años que, a falta de oficialidad, recalará en el Ciutat de València. El conjunto azulgrana cierra la cesión de Ifeanyi Ndukwe procedente del Liverpool, que este mismo verano pagó tres millones de euros al Austria de Viena por los servicios del futbolista austriaco.

La llegada de Ndukwe a Orriols está prevista para mañana tal y como ha informado Sky Sports por lo que, si Luís Castro lo ve preparado y la entidad resuelve los problemas de las inscripciones, podría tener sus primeros minutos como azulgrana el próximo lunes en El Sadar. La incorporación del zaguero supone el quinto jugador que aterriza en el Levante en calidad de préstamo después de los fichajes de Hugo Sotelo (Celta de Vigo), Dani Requena (Villarreal CF), Manu Sánchez (Celta de Vigo) y Thiago Fernández (Villarreal CF).

Ifeanyi Ndukwe, jugador del Liverpool a un paso del Levante / Liverpool

¿Qué puede aportar Ndukwe al juego del Levante UD?

Ideanyi Ndukwe destaca por una envergadura (1,96 m) que le permite recuperar balones y ganar duelos de forma constante. Además, su larga zancada y corpulencia le convierten en un futbolista que no es reacio al choque y que puede emplear su cuerpo para frenar los ataques rivales. Su condición de ambidiestro hace que pueda jugar tanto en el perfil derecho como en el izquierdo sin complicaciones a la hora de adaptarse al tener la posesión.

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El central del Liverpool llega a un Levante que, sin embargo, está pendiente de registrar en la página oficial de LaLiga a cuatro de las caras nuevas de este mercado de fichajes. A la espera de resolver el conflicto y tener disponible a toda la plantilla, Luís Castro prepara el partido frente a CA Osasuna del lunes 24 de agosto desde esta misma tarde en la Ciudad Deportiva y con la llegada de Ndukwe en el horizonte.