Novedades en el entrenamiento del Valencia: Corberán afina el once ante el RC Celta en LaLiga
Rioja trabaja al margen, Sadiq se reincorpora al grupo y Jesús Vázquez vuelve a aparecer como carrilero derecho antes del estreno en Mestalla
Álvaro García-Granero
El Valencia CF continúa preparando el estreno liguero en Mestalla ante el RC Celta, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Carlos Corberán ha aprovechado la sesión para seguir afinando el once que se medirá al conjunto gallego este sábado 22, mientras el mercado de fichajes mantiene parte de la atención en los próximos movimientos del club.
La principal novedad en el entrenamiento ha sido la situación de Luis Rioja, que continúa trabajando al margen del grupo. El futbolista de Las Cabezas de San Juan sigue con su puesta a punto para intentar llegar al primer partido liguero en Mestalla. En cambio, Sadiq ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros después de superar las molestias en el isquiotibial que sufrió en el encuentro ante el CD Castellón.
Jesús Vázquez apunta al carril derecho
El técnico de Cheste ha vuelto a insistir en una línea de cinco y ha probado de nuevo a Jesús Vázquez como carrilero derecho, una posición que ya ocupó durante el Trofeu Taronja frente al Newcastle. Corberán continúa realizando pruebas para definir la alineación que se enfrentará al RC Celta, con varias posiciones todavía pendientes de concretar.
Mientras tanto, el Valencia también permanece atento a las incorporaciones. Pablo Maffeo tiene prevista su llegada a Valencia esta noche, mientras el club trabaja igualmente en la operación por Arnau Martínez. Por su parte, Foulquier y Alberto Marí continúan realizando trabajo con los readaptadores.
El Valencia afronta así la recta final de su preparación para recibir al RC Celta este sábado 22 en Mestalla. Rioja continúa al margen, Sadiq ya trabaja con el grupo y Corberán avanza en la definición de un once que tendrá su primera prueba liguera ante su afición.
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Fuente: Superdeporte
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