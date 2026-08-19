El PSG deja sin respuesta a un Valencia CF que ultima su vuelta a Liga F

El Valencia CF afrontaba ante el PSG una de sus pruebas más exigentes de la pretemporada. El Pinatar Arena acogía un duelo de altura entre dos equipos con objetivos muy diferentes, pero con una misma intención: seguir afinando su puesta a punto antes del regreso a la competición. El conjunto de Mikel Crespo salió al terreno de juego dispuesto a competir ante un rival de máxima exigencia, consciente de que este tipo de encuentros sirven para medir el verdadero estado del equipo a pocos días del inicio oficial.

El PSG toma ventaja antes del descanso

El conjunto parisino fue ganando terreno con el paso de los minutos y terminó encontrando el premio en la recta final de la primera mitad. Leuchter abrió el marcador en el minuto 40 y, prácticamente sobre el descanso, Kanjinga amplió la diferencia para colocar el 2-0. Dos golpes consecutivos que dejaron al Valencia CF obligado a reaccionar tras el paso por los vestuarios.

La segunda mitad comenzó con el PSG manteniendo el control y el Valencia CF intentando cambiar el guion del encuentro. Mikel Crespo aprovechó además el amistoso para mover el banquillo y repartir minutos entre sus jugadoras. Rebeca Andrés, Tere Morató, Noa Marchena, Sara Tamarit, Nazareth Martín, Carol Marín, Celia Fernández, Zahra Bains, Irene Soler y Saray López participaron durante el segundo periodo en una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos de preparación y cogiendo sensaciones de cara al comienzo de la competición doméstica.

El equipo francés, sin embargo, no permitió que el Valencia CF se metiera de nuevo en el partido. Isabela hizo el 3-0 en el minuto 68 y Yaya cerró la goleada en el 83’. El 4-0 reflejó la superioridad del PSG en un amistoso en el que el conjunto valencianista no consiguió encontrar portería, aunque el verdadero objetivo pasaba también por continuar acumulando sensaciones y poner a prueba al equipo ante uno de los rivales más exigentes de la pretemporada.

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La derrota deja al Valencia CF un último compromiso antes de poner punto final a su preparación. El Newcastle será el próximo rival del conjunto de Mikel Crespo en el Trofeu TM, un encuentro que se disputará el domingo y que servirá para realizar los últimos ajustes antes del regreso a la Liga F. Después de ese duelo, llegará el momento de trasladar al terreno competitivo todo el trabajo realizado durante las últimas semanas y afrontar el reto del regreso a la máxima categoría del fútbol femenino español.