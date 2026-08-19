Liga
Valencia CF-Celta de Vigo: Horario y dónde ver el estreno valencianista en Mestalla
Los de Carlos Corberán inician su andadura liguera en casa ante un conjunto vigués que tampoco ha debutado todavía por los problemas en el césped de Balaídos
El Valencia CF encara los últimos días antes de un debut liguero más tardío que en el caso de algunos de sus rivales. El desbarajuste horario provocado por los aplazamientos de partidos debido al Mundial o enfermedades como la del césped de Balaídos ha generado que solo la mitad de los encuentros de la primera jornada se hayan disputado a día de hoy. Una circunstancia que provoca que los de Carlos Corberán vayan a jugar la segunda cita del calendario antes que la primera. Un choque que, como ya sucedió hace exactamente medio siglo cuando Mario Alberto Kempes se unió al club valencianista, será contra el Celta de Vigo en Mestalla.
Nuevas incorporaciones
El encuentro, en concreto, será el próximo sábado 22 de agosto a las 19.30 horas, un partido al que el equipo blanquinegro llegará después de una semana que sí por algo está siendo destacada es por los movimientos en el mercado. Este martes, sin ir más lejos, se cerró la incorporación como cedido del portero del Ipswich Town, Kayne van Oevelen, que será la competencia directa de Dimietrievski en la portería.
No es, sin embargo, el único fichaje. Porque el Valencia CF también ha atado la incorporación -también a préstamo, esta vez desde el Olympiakos griego- del lateral derecho Pablo Maffeo. Un refuerzo que se da mientras el club sigue negociando por el gran objetivo en la posición, el jugador del Girona CF, Arnau Martínez.
Dónde ver el encuentro
Mientras esas decisiones se acaban de concretar, y cuando aún queda por sumar efectivos a otros puestos como el de extremo, los de Carlos Corberán ya preparan el choque contra unos vigueses que tampoco han debutado por el momento en Liga. De ahí que el estreno liguero sirva para saber en qué punto están ambos equipos. El enfrentamiento, el cuarto de la jornada tras el Rayo-Alavés, el Betis-Real Sociedad y el Athletic-Sevilla, se podrá ver el próximo sábado a través de Movistar Plus. Además, también se podrá seguir en directo por la web de Levante-EMV
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