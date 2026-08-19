Xavi Albert: "Es un sueño poder liderar desde el primer día el club de mi vida"

Xavi Albert ha tomado la las riendas del Valencia Basket, con todos los jugadores ya en València y a la espera del primer entrenamiento grupal previsto para este jueves en el Roig Arena. Una nueva era que arranca con el técnico de casa, que asume sin miedo el reto de liderar a un equipo que hizo historia el año pasado, ganando la Liga y la Supercopa Endesa y llegando por primera vez a la Final Four de la Eurolihga.

Sueño cumplido

"Al final es un sueño que ha llegado a hacerse realidad, tuve la experiencia de once partidos hace unas temporadas, pero cambia el poder extablecer todo lo que queeremos hacer, liderar desde el primer día el club de mi vida, tener la oportunidad de sentarme en el banquillo del Valencia Basket, es un privilegio y lo afronto con toda la emoción, ilusión y ganas".

Motivación

"Comenzamos una nueva etapa, un nuevo proyecto, el pasado son recuerdos maravillosos, tenemos un presente y es en lo que nos centramos, en trabajar con el staff, no pensamos en comparativas, en idea de futuro. Tenemos todas las ganas e hacerlo lo mejor posible".

Xavi Albert, en su primera rueda de prensa de la temporada. / F. Calabuig

Final de temporada

"El primer sentimiento fue de felicidad porque acabó muy bien y disfrutamos mucho, con toda la naturalidad que implica nuestro deporte, todos nos revalorizamos, llegan opciones de nuevos contratos. Hay quien toma otros retos, pero también está el agradecimiento y el orgullo de quienes continuan y naturalidad. También apuestan otros jugadores por la marca y por el club".

Nuevo proyecto

"Es el inicio de plantear, poder coger desde el inicio, no tratar de solventar una situación difícil, sino montar los mimbres desde el primer día, qué tipo de baloncesto, qué juego, qué identidad. Dinamismo, velocidad, juego alegre, pero conectamos con otras maneras de jugar, el estilo era diferente con Miki en el primer título, esto varía. Pelear cada situación. Hay un proceso que se vivirá, hay muchas caras nuevas, hay que poder crear un grupo unido, crear estos valores. Tenemos claro a lo que queremos jugar. Lo que aguanta la base y la conexción son valores con los que sentirse identificado.

Refuerzos

"Se permite incidir en cosas que se empiezan a conocer de nuevo, como cualquier proceso, requiere más tiempo, estoy muy contento con la plantilla que hemos configurado, estamos muy contentos con cada incorporación. Igual tenemos más fichajes de lo normal otros años, pero hemos cerrado una plantilla que puede llegar a ser competitiva".

Ánimos de la familia

"Me han deseado suerte, me quieren, toda la gente que me quiere está feliz porque saben lo que empieza hoy, lo que implica para mí".

Presión tras el mejor año del club

"Es algo que parece ser que sea una losa, lo vivido el año psado no influye para nada en lo que empecemos el día uno en este proyecto, no por cambios ni mover jugadores, la realidad es la progresión que ha de tener el club, he vidido un amplio período de la historia de este club, si no cojo la foto más cercana, el club sigue una línea ascendente desde hace unos años, si mitamos atrás hace 15 o 20 años la línea es acedente, es una línea continua, siempre habrá picos, la comparativa no es coger el año pasado, coger la herencia que tengo y tratar que el club siga siendo más grande que hace 10 o 20 años, quiero coger la herencia y dejarla lo más arriba posible. No nos comparamos con lo más reciente, trataremos de dejar el equipo lo más alto posible".

Objetivo

Mi objetivo desde el primer día no es prometer opciones de títulos, sería hacer un ejercicio irreal, el objetivo es formar un grupo con muchas caras nuevas, que conecte a nivel de juego, de que la gente que viene al Roig se sienta identificada, que quiera venir a todos los partidos en una temporada lo más larga posible. No habamos de ganar títulos, en algunos momentos no se han ganado, pero la gente se tiene que sentir identificada en que haya un crecimiento. No quiero comenzar poniéndome una tirita en una herida que no existe, el objetivo es ganar el máximo número de partidos desde el primer día, queremos ser competitivos desde el primer día.

Pedro Martínez

"De Pedro solo puedo decir que es un grandísimo entrenador, que he tenido la suerte de poder trabajar con él, irme a cosas específicas sería quedarme corto, se hizo un gran trabajo colectivo donde aprendimos todos, sufrimos y acabamos ganando, la acumulación de todas esas vivencias nos llevó a los éxitos. Poder trabajar con uno de los entrenadores de más experiencia en este país es un gran bagaje para el resto de mi vida".

Xavi Albert y Enric Carbonell, antes de la presentación oficial del entrenador. / F. Calabuig

Enric Carbonell, orgullo de Xavi

Por otra parte, el director general del club, Enric Carbonell, destacó en la presentación de Xavi Albert que "es una presentación extraña, es más una bienvenida. Le agradezco públicamente que haya aceptado el encargo del club, desde la ambición, humildad, compromiso y estima de un club que es parte principal de su vida. Se siente plenamente preparado y capacitado para el encargo que el club le ha hecho. Somos afotunados de contar con una persona con su capaciad, sentimiento y estima por el club, pocas organizaciones pueden juntar todo esto".

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De la confección de la plantilla, se limitó a señalar que "si Luis y Xavi están de acuerdo, yo no tengo nada que decir", mientras que a la hora de hablar objetivos, destaca que "Xavi lo ha dicho, paso a paso, el primer objetivo que tiene es construir, juntar a la gente en la pista y partiendo de la identidad y esos valores y la química con la afición, hay que ser competitivos en cada partido. Es un camino largo que no puede basarse solo en el número de victorias, de partidos o títulos".