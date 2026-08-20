El agente de Arnau Martínez habla sobre su futuro y carga contra el Girona FC

El Valencia CF continúa pendiente del futuro de Arnau Martínez. La llegada de Pablo Maffeo a Mestalla no es óbice para que el catalán también aterrice en la entidad blanquinegra. Eso sí, evidentemente el Valencia CF se toma la negociación con calma y con una postura de mayor fuerza ante los bandazos del Girona FC en las conversaciones por el jugador.

Por su parte Arnau Martínez mantiene su deseo de firmar por el Valencia CF y este de que termine recalando en la capital del Turia por su perfil polivalente para la defensa. El acuerdo con el jugador está cerrado, pero la operación con el Girona FC no avanzará siempre y cuando no se respeten las condiciones pactadas previamente entre ambos clubes.

"Respeto y comprensión"

Ahora ha sido el representante de Arnau Martínez el que ha hablado sobre la situación del lateral derecho en el mercado y la forma de proceder del conjunto catalán. Angelo Lanzilotti ha concedido al periodista Matteo Moretto una entrevista en 'Marca' en la que defiende a su jugador y lanza un recado al equipo rojiblanco. "El Girona quiere que se quede, pero, además, nunca ha iniciado negociaciones para renovar su contrato. El contrato de Arnau vence en junio de 2027", explica Lanzilotti.

"Ya en el pasado, el Girona rechazó una importante oferta de un gran club, espero no vuelva a ocurrir. En este momento nos encontramos en un punto muerto total ante la pasividad del Girona", destaca sobre cómo está manejando la situación el club.

"Creo que el chico se merece un poco de respeto y comprensión. Estamos viviendo una situación de estancamiento ante la pasividad del Girona. Arnau es un chico educado, nunca molesta, tiene un sentido de pertenencia fuera de lo común, pero el club no comprende que está viviendo un momento crucial y vital en su carrera", reclama el agente de Arnau en esa entrevista.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

"Arnau siempre ha dejado que sean sus actuaciones las que hablen por sí solas, siempre ha demostrado todo su amor por el Girona, desde el primer día. Es el capitán del equipo, con hechos y no solo con palabras. Su profesionalidad y su apego a la camiseta van más allá de un simple brazalete", prueba de ello es que participó como titular en el estreno liguero del Girona, pese a que la negociación con el Valencia CF estaba muy avanzada, provocando un gran malestar en la entidad de Mestalla por el riesgo asumido como explicó este diario.

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En la hoja de ruta del Valencia CF estaba fichar dos laterales derechos y lo sigue estando, aunque ahora con las prioridades reordenadas tras fichar al ex del Mallorca y todavía con patatas calientes como el extremo por solucionar.