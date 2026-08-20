Alemania y Gran Bretaña devuelven opciones de Mundial al motociclismo valenciano

El año 2026 no está siendo el más proclive en lo que a resultados se refiere para los pilotos valencianos. Cuando el Mundial de las tres categorías ya ha superado la mitad de su calendario, ningún deportista de la Comunitat Valenciana se sitúa entre los tres máximos aspirantes a llevarse alguno de los campeonatos. Una situación, francamente inusual si se aprecian los registros de los últimos años, que en pleno periodo estival parece que está dando un giro radical. El motivo es que las dos citas -la 11 y la 12 de un calendario con 22 pruebas- que se han disputado en julio y lo que llevamos de agosto -la última antes del parón en el trazado alemán de Sachsenring y la primera tras este citado 'descanso', que fue en el circuito británico de Silverstone- han tenido en dos pilotos valencianos a sus grandes protagonistas en la categoría intermedia, Moto2: Iván Ortolá y Daniel Holgado.

Brotes verdes

Al de Puçol -aunque nacido en Torrent- ha sido al que mejor le ha sentado el verano. No en vano, con su triunfo en Alemania y su segundo puesto en Inglaterra -solo superado por el checo Filip Salac- ha acumulado 45 puntos, casi los mismos que en unas ocho primeras citas del mundial (52,5 puntos) en las que le costó sumar. Eso sí, tras dos ceros en Mugello (Italia) y Balaton (Hungría), esos brotes verdes ya se comenzaron a verse en Brno (Chequia) con una victoria y el quinto puesto en Assen (Países Bajos).

Ahora, tras convertirse en el piloto con mejor balance en estas dos últimas carreras, se sitúa cuarto en el campeonato a 64 puntos del líder, Manu González. La distancia es de más de dos carreras, pero con diez todavía por disputarse y un recorte que ha sido de 33 puntos entre Alemania y Gran Bretaña, la brecha es aún salvable. Además, ya tiene también asegurado su futuro después de anunciarse este mismo mes que continuará ligado al MSI Racing Team en 2027 junto al también valenciano Ángel Piqueras.

Ortolá, junto a Piqueras, con las motos del MSI. / MSI

A la zaga de Ortolá, curiosamente, está otro valenciano como Daniel Holgado. El de Sant Vicent del Raspeig tampoco tuvo un inicio de Mundial soñado -más allá del triunfo en Brasil en la segunda cita del año- y apenas cosechó 49 de los primeros 150 puntos en juego, con dos 'ceros' incluidos. Eso sí, desde Mugello, su evolución ha sido claramente ascendente, terminando entre los siete primeros en las últimas seis carreras. Entre ellas, en Alemania fue segundo y en Silverstone, cuarto, solo superado en esta última por Salac, Ortolá y otro valenciano como Álex Escrig. Mucha menos suerte está habiendo, mientras, en Moto3. Porque Adrián Cruces suma tres carreras seguidas sin puntuar, lo que le ha dejado 18º con solo 46 puntos, a 185 del líder Máximo Quiles.

Peor balance en años

Pese al resurgimiento valenciano en Moto2, la realidad es que el panorama no había sido tan adverso en los últimos años para el motociclismo de la Comunitat. A estas alturas del año pasado, sin ir más lejos, el corberà Arón Canet era segundo del Mundial en la categoría intermedia con 163 puntos, cerca de los 188 que acumulaba el aquel momento también líder, Manu González. En paralelo, Piqueras era segundo en Moto3 tras la duodécima cita. Eso sí, colocado a 85 puntos del sólido José Antonio Rueda, a la postre campeón del mundo.

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Una situación favorable que se daba también en otras temporadas. En 2024, Sergio García Dols era líder de Moto2 cuando las altas temperaturas marcaban las pruebas del calendario, mientras que Ortolá y Holgado perseguían al líder David Alonso en Moto3 como segundo y tercero. En el curso anterior, era Holgado el que lideraba la tabla de la cilindrada pequeña, con otro valenciano como Jaume Masià cuarto y Ortolá quinto. Mientras, en la categoría intermedia, Canet se situaba cuarto. La misma posición ocupó el de Corbera pasada la mitad de la temporada de 2022, también en Moto2. No obstante, el balance para el motociclismo valenciano era mejor, ya que García Dols encabezaba Moto3 y Masià era quinto. Los antecedentes, por tanto, son positivos. Y habrá que ver si Alemania y Gran Bretaña sirven como ese trampolín de impulso para cerrar 2026 mejor de lo que comenzó para la Comunitat.