La 'taronja' Elizabeth Balogun firma por las New York Liberty de la WNBA

El Valencia Basket anunció el pasado 10 de julio el fichaje de Elizabeth Balogun (1,85 y 25 años) pero el debut de la internacional nigeriana tendrá que esperar más de lo previsto, ya que acaba de firmar también un contrato de desarollo con las New York Liberty de la WNBA, donde coincidirá con su futura compañera de taronja, Raquel Carrera.

La exjugadora del CB Bembibre aparece en la plantilla oficial del New York Liberty, a la que se incorporará en los próximos, por lo que se perderá el inicio de la pretemporada con el Valencia Basket, algo que se daba por seguro también pero por su presencia en Mundial que se disputa entre el 4 y el 13 de septiembre en Alemania.

Balogun, en uno de sus últimos partidos con la selección de Nigeria. / FIBA

Máximo de 12 partidos

Balogun no podrá disputar todos los partidos que restan de la temporada en la liga estadounidense, ya que un contrato de desarrollo solo permite jugar un máximo de 12 encuentros durante la Liga Regular. Un escenario que ya se encontraron las también taronja Alicia Flórez y Marta Suárez, aunque en ambos casos acabaron ganándose un nuevo contrato estándar hasta final de temporada.

En su caso, ocupará una de las dos fichas extras que el convenio firmado entre la WNBA y la Asociación de Jugadoras de la liga, permite tener a los equipos con plantilla de 12, sin que computen en el límite salarial siempre que se trate de jugadoras de no más de 3 años de experiencia en el campeonato.

Elizabeth Balogun, fija en la selección de Nigeria. / FIBA

Una situación similar a la que se encontrará de inicio Elena Buenavida la próxima temporada, ya que el pasado 12 de agosto firmó por Minnesota Lynx con el mismo contrato de desarrollo.

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Estreno en la WNBA

Balogun, una de las caras nuevas del Valencia Basket para esta próxima temporada, vivirá su primera experiencia en la WNBA después de haberse formado en las universidades de Georgia Tech, Louisville y Duke, además de haber realizado una pretemporada con Toronto Tempo.