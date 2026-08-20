PRETEMPORADA
Josep Puerto: "Queremos ser un equipo hambriento, dar nuestro cien por cien"
El capitán taronja marca el objetivo a seguir tras el primer entrenamiento de la pretemporada
Tiene buenas sensaciones, pero se centra en el trabajo y no en las expectativas por la temporada anterior
Recalca que lo más importante para él es "poner al grupo por encima de mí como jugador y ayudar al equipo a competir y a ganar"
El nuevo Valencia Basket ha empezado a andar este jueves con el primer entrenamiento conjunto a las órdenes de Xavi Albert. Y lo ha hecho con todas las caras nuevas pero con la baja de Neal Sako al estar recuperándose de una pequeña lesión. Una primera sesión de trabajo que les ha permitido empezar a conocerse en la pista y tener las primeras sensaciones de cara al nuevo curso.
Y nadie mejor que el catán Josep Puerto para hacer una valoración de lo que espera del equipo y de la temporada que empezará en breve. "Sobre las expectativas, si le preguntases al resto, también te dirían que no pensamos en eso. Pensamos en entrenar y hacer el trabajo lo mejor posible. Al final, las expectativas son cosa de los demás", explicó Puerto en declaraciones a la prensa tras el primer entrenamiento sobre la pista.
Sobre las primeras horas de trabajo con el nuevo primer entrenador Albert y de los nuevos fichajes, Puerto habló de la filosofía de entrenamientos: "Queremos ser un equipo hambriento, dar nuestro cien por cien y estar muy presentes en el trabajo. Por ahora, las sensaciones son muy buenas".
Identidad y estilo de juego
Respecto a si cree que habrá continuidad en la identidad del equipo y el estilo de juego, Puerto asegura que "vamos a intentar competir todos los partidos, vamos a darlo todo y a partir de ahí, a seguir construyendo y ver dónde podemos llegar. Xavi conoce muy bien a Pedro Martínez y hará lo que él crea que es lo mejor para el equipo, pero seguro que muchas cosas se mantendrán", añadió el internacional valenciano.
Objetivo de capitán
El de Almussafes, preguntado también por su objetivo personal, se centró en el trabajo colectivo. "Mi objetivo es poner al grupo por encima de mí como jugador y ayudar al equipo a competir y a ganar, que al final es lo más importante. Esto es un trabajo de equipo".
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Fuente: Superdeporte
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