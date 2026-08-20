Montserrat suma y sigue acaparando títulos

Se cerró la edición número 59 del Trofeo Moscatel con el triunfo de Montserrat, un club clásico, de los pioneros en la era que podríamos datar precisamente con este torneo. Lo hizo tras otra demostración de su superioridad. El trio de Bessó, Salmerón, Andreu y el saque de Rafa Añó pide a gritos un par de rivales que puedan animar las partidas. Y hoy, al menos a corto plazo no parece fácil encontrar ese equipo que plante cara a un club que además de mandar en el panorama de la Galotxa presume de dos primeras figuras en el mundo profesional de la Escala i Corda: Marc y Alejandro. En la final nocturna del Trofeo Moscatel, salvo un inicio esperanzador para Faura, que ganó los dos primeros juegos, la calidad técnica y la fortaleza en la potencia de Bessó desarboló a unos rivales que pelearon con dignidad. El marcador final señaló un 70 a 30. Hay que anotar la ausencia de Carlos 'El Puma' de Massalfassar, con molestias, y que fue sustituido por el joven Asís de Museros, con buena pegada de zurdo pero lejos de poder competir con el resto rival, cada día más seguro y más dominador.

Como positiva novedad fue la disputa de una final de este nivel en horario nocturno. La cancha cubierta de Godelleta, con una adecuada iluminación, lo hizo posible con una respuesta favorable de los aficionados que animaron de manera especial las gradas y que seguro hará repetir la experiencia en futuras ediciones. Ayudará en ello las mejoras de la instalación, confirmadas por la alcaldesa Amparo Pardo el día de la presentación del Trofeo. Inversión que alcanzará la cifra de cuatrocientos mil euros. Se espera puedan iniciarse las obras antes del próximo mes de febrero, según la primera autoridad municipal que presidió la final, junto al presidente de la Federació, Vicent Molines. La reformada instalación se confía que pueda ser un revulsivo que ayude a consolidar iniciativas tan exitosas como el torneo local que ha propiciado la consolidación de varios equipos para el Interpobles, el crecimiento de la escuela pelotari y la apuesta femenina.

Esta misma semana hemos asistido a otro triunfo de Montserrat en el prestigioso torneo de Foios. En la tradicional calle de la iglesia se impuso en la final a Albuixech por 70 a 40. En semifinales había derrotado a Massalfassar, con Moro como figura mientras que Albuixech derrotó al equipo local.

Galotxa en Ontinyent

Atractiva iniciativa la del Club de Ontinyent al organizar en la tradicional calle céntrica, con notable pendiente, un triangular a la modalidad de Galotxa. A pesar del sofocante calor hubo buena respuesta de público. Compitieron Ontinyent, un equipo de Montserrat y Sella, con triunfo de este ultimo club. Uno de sus más firmes puntales en su fundación y su historia, Adolfo recibía un cálido homenaje en Alcoleja, con dos formaciones de primer nivel de la modalidad de “perxa”, que es la galotxa que conserva el “joc a ratlles”.

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Ahora, todo está preparado para la presentación del Interpobles de la modalidad, que patrocina la multinacional valenciana de Edicom y que contará con más de cien equipos en liza.