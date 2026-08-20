Oficial: Cancelo vuelve al Barça

Ya es oficial. João Cancelo vuelve a vestir la camiseta del FC Barcelona. Después de semanas de negociaciones y de un mercado marcado por la incertidumbre sobre su futuro, el club blaugrana ha anunciado este jueves el regreso del lateral portugués, una de las prioridades de Deco y Hansi Flick para reforzar la plantilla.

Cancelo firma con el Barça hasta 2029 y regresa a la entidad blaugrana como agente libre, después de rescindir su contrato con el Al-Hilal. El portugués ha tenido que poner mucho de su parte para desbloquear una operación que, según reconoció el propio futbolista, terminó siendo bastante más complicada de lo que esperaba.

"Pensaba que iba a ser más fácil"

Cancelo llegó el pasado lunes y se mostró "muy feliz" por completar su regreso al Barça. Reconoció que llevaba tiempo esperando que se concretara una operación que se complicó más de lo previsto. "Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se complicó. Bueno, estoy donde quiero estar", explicó el portugués, que también admitió tener "muchas ganas" de incorporarse al equipo.

El lateral reveló que la espera tampoco fue sencilla en el plano deportivo. "He estado una semana entrenando aparte. No es fácil para un jugador estar sin jugar", explicó antes de desvelar hasta qué punto tenía claro su deseo de regresar al Barça: "Le dije a Deco que o venía aquí o me estaba ahí un año sin jugar cobrando mi salario".

Sus palabras reflejan la firmeza de su postura durante las negociaciones. Cancelo tenía claro que su prioridad era regresar a Barcelona y no contemplaba otro destino como primera opción.

Esfuerzo para salir libre

El internacional portugués también explicó que tuvo que poner de su parte para conseguir desvincularse del Al-Hilal y poder regresar al Barça. "He podido salir libre. He hecho algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz, y aquí es donde quiero estar", aseguró.

De esta manera, el Barça incorpora al lateral sin pagar ningún traspaso, una circunstancia que convierte la operación en una oportunidad de mercado especialmente atractiva para el club blaugrana tras hablarse de una cifra de entre 10 y 15 millones para hacerse con sus servicios. La voluntad del futbolista terminó siendo decisiva para alcanzar el acuerdo. Cancelo quería volver y aceptó asumir parte del esfuerzo necesario para conseguir su libertad y aterrizar de nuevo en el Spotify Camp Nou.

Una petición de Flick

El regreso de Cancelo responde también a una necesidad deportiva. Hansi Flick y Deco coincidían en la importancia de incorporar un lateral con experiencia, profundidad ofensiva y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones.

El portugués ya demostró durante su anterior etapa en el Barça que encaja en el modelo de juego blaugrana. Su capacidad para incorporarse al ataque, aparecer por dentro y generar superioridades le convierte en un recurso especialmente útil para Flick.

Joao Cancelo se abraza a Hansi Flick en la celebración por la Liga / EFE/Andreu Dalmau

Además, su polivalencia le permite actuar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, una característica que amplía las posibilidades tácticas del técnico alemán. Ahora, el futbolista tendrá que ponerse al día físicamente después de haber pasado varios días entrenándose al margen mientras se resolvía su futuro.

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Después de semanas de rumores, negociaciones y una espera que terminó siendo más larga de lo previsto, João Cancelo ya es oficialmente jugador del FC Barcelona hasta 2029. El portugués vuelve a la Ciudad Condal. Lo hace gratis, como agente libre y después de hacer un esfuerzo personal para conseguir regresar al club en el que quería estar.