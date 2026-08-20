El Valencia CF oficializa el fichaje de Pablo Maffeo

El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de Pablo Maffeo para el lateral derecho. El conjunto de Mestalla, que ha lanzado primero un guiño con un murciélago en sus redes sociales, ha anunciado la cesión del lateral catalán para la próxima temporada con una opción de compra de más de tres millones de euros.

El futbolista aterrizó en Manises durante la madrugada del miércoles, dejó sus primeras impresiones ante los medios de comunicación y durante el jueves pasó las pruebas médicas y realizó su primera sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna tras firmar.

El jugador, que llega a préstamo procedente del Olympiacos unos meses después de firmar en Grecia, señaló que es un "sueño" estar en el Valencia CF, además de dejar claro que su deseo es ganarse un sitio el año que viene y que los valencianistas paguen la opción de compra: "Vengo aquí a competir al máximo, a conseguir quedarme aquí, que es mi deseo, quedarme aquí el día de mañana y ya está. Voy a competir igual contra el Madrid que contra el resto. A mí lo que me motiva es jugar en el Valencia CF".

Pablo Maffeo con la camiseta del Valencia CF / VCF

Comunicado íntegro

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Olympiacos FC para la incorporación de Pablo Maffeo.

El futbolista de Sant Joan Despí (12/07/1997) llega cedido por una temporada y el Valencia CF dispondrá de una opción de compra para adquirir sus derechos en propiedad por dos temporadas más.

Maffeo, que inició una nueva etapa en Grecia este verano tras cinco temporadas en el RCD Mallorca, llega al Camp de Mestalla para aportar velocidad, energía y profundidad al lateral derecho del Valencia CF.

A sus 29 años, cuenta con una amplia experiencia con 294 partidos oficiales disputados a lo largo de su carrera. Formado en la cantera del RCD Espanyol, se incorporó a las categorías inferiores del Manchester City a los 15 años y debutó con el primer equipo en 2016. Posteriormente, ha defendido la camiseta de clubes como el VfB Stuttgart, SD Huesca, RCD Mallorca y Olympiacos FC.

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En el ámbito internacional, Maffeo ha formado parte de prácticamente todas las categorías inferiores de la selección española y en 2023 fue convocado, sin llegar a debutar, por Argentina para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.