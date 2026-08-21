Jonás Ponzio, nuevo opuesto del Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor sigue reforzando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Jonás Ponzio. El opuesto argentino ha pasado las pruebas médicas esta semana en las Clínicas Ascires con el doctor Miguel Ángel Buil y está listo para afrontar en València su segunda temporada en la Superliga. El jugador debutó la pasada campaña en el CV San Roque Batán y ahora llega con un nuevo título bajo el brazo tras ganar hace escasas semanas la División de Honor de Argentina con Ciudad Vóley.

Su fichaje comenzó a fraguarse a principios de marzo: “Siempre me llegaron buenos comentarios del club, ya fuera por compañeros, otros jugadores o comentarios que escuchaba al pasar. También me hablaron muy bien de la ciudad”, explica Ponzio, que tuvo la oportunidad de enfrentarse al Conqueridor durante la pasada temporada con dos actuaciones sobresalientes (22 puntos en la ida y 25 en el de vuelta). “Se dio la casualidad que ambos partidos que jugué contra el club fueron buenos en lo personal. Así que al llegarme la oferta ya tenía muy buenas referencias en cuanto a estructura y calidad humana. Los objetivos deportivos y principios del club coincidían con mis objetivos personales y mis valores, por lo que luego de charlar un poco me decidí por Conqueridor. Se dio bastante rápido”.

Ponzio afrontará un nuevo reto en Superliga en su posición de opuesto. “A diferencia de la temporada anterior que tuve un rol de liderazgo y protagonismo dentro del equipo, creo que este año va a ser distinto. Hay muchos jugadores de nivel y experiencia dentro del plantel, así que en principio quisiera conocer a los chicos y aprender de ellos durante la temporada. En lo personal creo que puedo aportar actitud, confianza y valor humano al grupo. Obviamente me encanta ganar y competir al máximo, es lo que me hace sacar lo mejor de mí”.

Un verano especial

Su llegada a Valencia se produce después de un verano especial para Ponzio. El pasado 4 de agosto conquistó con Ciudad Vóley, y por segundo año consecutivo, el Campeonato Oficial de División de Honor de manera invicta. El opuesto brilló en la fase final con dos premios MVP en semifinales y otro en el primer partido de la final. En el último encuentro por el título, Ponzio fue el héroe cerrando la sexta estrella para su equipo con un bloqueo en el tie break.

Conocido como el ‘Tractor’, Ponzio ha seguido de cerca la evolución del Conqueridor y llega con ganas de darle la vuelta a la temporada anterior. “No tengo mucha experiencia dentro de la Superliga, pero sé que el club siempre tuvo un plantel de gran nivel, han competido en copa europa, lo que le da buena jerarquía. Sé que la temporada anterior no fue lo que esperaban, pero hay revancha en esta y confío que nos irá muy bien”.

"Sacar mi máximo rendimiento"

El campeón argentino tiene claro cuáles son sus objetivos personales en la temporada. “Me gustaría seguir conociéndome dentro del campo para poder sacar mi máximo rendimiento, confío mucho en el plantel y en el cuerpo técnico, así que de mi parte me toca entrenar para estar listo en cada partido. La temporada es larga así que habrá que saber llevarla desde lo mental y lo físico para llegar de la mejor manera a las instancias decisivas”.

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Respecto a cómo ve al equipo, el jugador explicaba que lo primero será “conocer mejor a mis compañeros y al cuerpo técnico” y que a medida que avance la temporada “veremos mejor para que está el equipo”. En una línea positiva, Ponzio espera una bonita temporada por delante: “A fecha de hoy puedo decir que en los papeles creo que podemos estar en instancia de semifinales. Aunque obviamente me encantaría jugar una final… y quién dice un campeonato para el Conqueridor. De todos modos, intento ir paso por paso, es deporte y lo que lo hace interesante es que nunca sabes que va a pasar”.