Acuerdo entre Valencia CF y Girona FC por Arnau Martínez

La insistencia del entrenador, Carlos Corberán, ha dado por fin frutos: A primera hora de la tarde, el Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Girona FC para el traspaso de Arnau Martínez. El polivalente lateral derecho del conjunto catalán tiene previsto viajar en las próximas horas a València para ponerse firmar un contrato que lo unirá con la entidad de Mestalla hasta el 30 de junio de 2031 y ponerse cuanto antes a disposición del que será su nuevo equipo.

El acuerdo existente ya entre los dos clubes se da después de que el Valencia subiese en la tarde del lunes la oferta por Arnau. La cifra es inferior al montante de la cláusula de rescisión -8 millones de euros- entre un importante fijo y un plus en variables conforme a los objetivos personales y colectivos que el futbolista pueda ir cumpliendo con los blanquinegros.

Corberán y Arnau, los factores más importantes

Dos personas han resultado claves para que el fichaje haya podido llegar a buen puerto, el entrenador valencianista y el propio jugador, quienes han mantenido el contacto a lo largo de los días en los que la operación, tras la cesión de Pablo Maffeo, estuvo en pausa.

Corberán ha insistido a Ron Gourlay, CEO de Fútbol, en las diferentes urgencias que laten en la plantilla, una de las más significativas la ausencia de un defensa con la polivalencia de Arnau. El catalán está capacitado para jugar como lateral, pegado al costado derecho de la defensa, o como central en el mismo perfil diestro. Cabe recordar que la lesión de Justin de Haas ha agravado la situción defensiva del equipo, que cuenta con estos centrales sanos y disponibles: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, el reconvertido Pepelu e Iker Córboba.

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Valencia y Girona han comenzado el intercambio de la documentación del traspaso y se confía en poder oficializarlo en cuestión de horas. Si nada se tuerce, Arnau podrá ayudar al equipo valencianista en la tercara jornada de LaLiga, la del domingo a las siete y media de la tarde en Riazor ante el Deportivo de a Coruña. Titular y capitán del Girona en las dos primetas jornadas de LaLiga Hypermotion, el catalán de 323 años se encuentra en perfectas condiciones físicas.