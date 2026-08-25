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Cárdenas y Saint-Supéry, concentrados ya con España

Ambos trabajan ya a las órdenes de Chus Mateo para preparar los partidos ante Portugal y Grecia

También están los extaronja Jaime Pradilla y Sergio de Larrea en una lista de 15 jugadores

Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, con España en las Ventanas FIBA

Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, con España en las Ventanas FIBA / FEB

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

Con la incorporación de última hora del joven Diego Niebla para ayudar en los entrenamientos tras su gran papel en el último Eurobasket U18, la selección española absoluta se concentró ayer ya en Zaragoza y lo hizo con la presencia de dos jugadores del Valencia Basket como Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, incluidos en la lista de Chus Mateo para la segunda fase de las Ventanas FIBA de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Catar.

Los jugadores estaban ya citados el domingo en Madrid, pero fue este lunes cuando se desplazaron a Zaragoza, base de operaciones del equipo para preparar los dos primeros partidos. Allí jugarán el primero el viernes a 28 de agosto, cuando España se enfrentará a Portugal. El lunes 31 jugarán ante Grecia pero en este caso ya en Atenas. Dos encuentros trascendentales a la hora de encarrilar la clasificación en el inicio de la segunda fase.

Grupo de España

España está encuadrada en el Grupo I junto a Ucrania, Montenegro, Portugal, Grecia y Georgia y arrastra los resultados de la primera ronda, por lo que actualmente lidera la clasificación con un balance de cinco victorias y una derrota. Los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos de esta segunda ronda lograrán el billete para el Mundial.

Por su parte, Portugal presenta un balance provisional de 3-3, el mismo que Grecia, rival que cerrará esta ventana de agosto.

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Revisión médica de González, Miller y Mara, con el equipo médico de HM Hospitales. / FEB

La lista de España

Al margen de la presencia de Álvaro Cárdenas y de Mario Sain-Supéry, también hay en la lista de Chus Mateo otros dos extaronja como Jaime Pradilla y Sergio de Larrea. Junto a ellos están Baba Miller, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Hugo González, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Aday Mara, Santi Yusta, Juancho Hernangómez yJoel Parra. Todo ellos pasaron este lunes las pertinentes pruebas médicas.

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Fuente: Superdeporte

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