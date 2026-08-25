Arnau Martínez, a un paso de Mestalla tras subir el Valencia CF su oferta

El Valencia CF está a un paso de cerrar el fichaje de Arnau Martínez. Hace semanas que el club cuenta con el 'ok' del jugador para un contrato largo de cinco años. Con esto a favor se lanzó a negociar con el Girona mejorando poco a poco las ofertas, dada la negativa de los catalanes para facilitar la salida de su joven capitán.

Arnau es el lateral deseado por Corberán por su polivalencia y capacidad tanto de ocupar el puesto del carril con el de central diestro. Junto al recién llegado Maffeo, se daría por cubierta la posición e incluso se lograría mejorar el centro de la zaga. Las cifras son similares a las de una semana, aunque con matices. Entre fijos y variables rondan los 6 millones, dejando un porcentaje futuro en propiedad del Girona.

Tal y como publicó este diario, el entorno del futbolista lleva días manteniendo la calma y la esperanza de que a lo largo de esta semana los clubes reactiven la negociación con seriedad y ánimo de limar lo que entienden que son "diferencias asumibles". Estas parece que ya están prácticamente limadas.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

Según la información de Matteo Moretto, la operación está más que encarrilada y el Girona podría oficializar la salida de tres de sus jugadores en las próximas horas. Además del fichaje de Arnau por el Valencia CF con la intención de que juegue contra el Deportivo en la tercera jornada, los catalanes están cerca de hacer caja con Tsygankov y Minsu.

El Girona, con muchos frentes abiertos

El internacional ucraniano está forzando su salida al máximo y la disciplina catalana ya le llamó al orden mediante un anuncio público de sanción por falta de disciplina. A su rescate ha llegado Míchel, quien fuera su gran valedor en el Girona y actualmente dirige al Ajax de Ámsterdam. La operación, según Nil Sola, rondaría los 5 millones de euros entre fijos y variables. Un problema menos para el club.

El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez disputa un balón con el delantero del Girona Viktor Tsygankov / EFE

Otro asunto es el del joven coreano Minsu, que la temporada pasada estuvo cedido al Andorra y ahora ha vuelto como pieza clave del equipo. Según Mundo Deportivo, el atacante está a punto de marcharse a Escocia para firmar por unos Rangers que están dispuestos a pagar los 10 millones de euros de su cláusula.

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Por otro lado, se está trabajando en alguna llegada que sirva para poder vender a otros como Vanat, que tampoco quiere jugar en la Hypermotion.