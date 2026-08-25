Revelados los dorsales de Valencia Basket para la 26/27

Pocos son los supervivientes de la plantilla de Valencia Basket de la pasada temporada. De los 15 jugadores que se hicieron con la Liga ACB, la Supercopa de España y alcanzaron la Final Four de la Euroliga, tan solo siete siguen en el equipo a día de hoy. Hasta el entrenador, Pedro Martínez, abandonó la disciplina taronja, siendo sustituido por Xavi Albert. Tan solo Neal Sako y Álvaro Cárdenas han cambiado de dorsal, del 12 al 13 y del 23 al 7. Kameron Taylor con el 1, Josep Puerto con el 2, Nate Reuvers con el 3, Omari Moore con el 10 y Yankuba Sima con el 77, seguirán con el mismo número que el año pasado.

Ocho caras nuevas son las que defenderán los colores de Valencia Basket en el Roig Arena. TJ Shorts llega como uno de los fichajes estrella; el estadounidense con pasaporte normacedonio llega procedente de Panathinaikos y ha escogido el dorsal 0, que deja huérfano el senegalés Bracou Badio, precisamente para marcharse al club griego del que procede el base. El número 5 pasa de joven promesa a joven promesa; Mario Saint-Supéry toma el testigo de Sergio de Larrea, que ha puesto rumbo a los Dallas Mavericks.

El joven base Álvaro Cárdenas, que ayudó al equipo los últimos meses de la temporada tras finalizar su cesión en el Peristeri griego, llevará el 7 que lució el año pasado Braxton Key, ahora en las filas de Fenerbahçe, mientras que Dylan Osetkowski portará el 8 de Jean Montero, que ha hecho las maletas rumbo a Olympiakos. El ala-pívot estadounidense con pasaporte alemán llega procedente del Partizan de Belgrado, aunque ya tiene experiencia en la Liga Endesa, tras su paso por Unicaja.

Otro de los nombres más ilusionantes, Armoni Brooks, ha escogido el dorsal 12, que deja libre Neal Sako tras coger el 13 del ahora jugador del Olimpia Milano, Darius Thompson. Tres de los cuatro fichajes restantes han escogido portar números que el año pasado estaban libres: Mo Gueye, ala-pívot que llega de la NBA y la G-League, tendrá el 16; el alero finlandés que militó la temporada pasada en las filas de Covirán Granada jugará con el 19, pese a no tener contrato garantizado; y el argentino Gonzalo Corbalán tendrá el 20. Por último, el español Lucas Marí ha escogido el dorsal 23, que deja libre Álvaro Cárdenas.

Pretemporada en marcha

Valencia Basket inició la pretemporada el pasado 17 de agosto con los reconocimientos médicos y volvió a trabajar en pista el día 20. Tras las primeras sesiones, habrá un parón para la disputa de la ventana FIBA de clasificación para el Mundial de 2027, que tendrá lugar entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre. Con el regreso de los jugadores internacionales volverán los entrenamientos con todo el grupo para preparar el primer amistoso. Este se celebrará el lunes 7 de septiembre contra Casademont Zaragoza.

Después de dos días de trabajo en Valencia, el jueves 10 de septiembre el equipo viajará a tierras gallegas para repetir su participación en el torneo EncestaRías. El equipo taronja estrenará la competición enfrentándose a Monbus Obradoiro, en un partido que se disputará el viernes 11 de septiembre a las 21.15 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán Baskonia y Alba Berlín. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18.00 h y la final del torneo para las 20.30 h.

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La liga comenzará el 27 de septiembre a las 18 en el Roig Arena frente a iLERNA Lleida.