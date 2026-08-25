El 'Trencadís' vestirá con identidad propia al Valencia Basket

Identidad y cultura valenciana para vestir al Valencia Basket en su tercera equipación. El club 'taronja' ha dado a conocer este martes cómo será su vestimenta alternativa para esta próxima temporada, una apuesta que va estrechamente ligada a un símbolo artístico tan de la Comunitat como es el del 'Trencadís'. O lo que es lo mismo, la composición de una obra o pieza a través de un mosaico porcelánico o cerámico de pequeños trozos. En concreto, el Valencia Basket ha destacado a través de un comunicado que esta equipación sirve como "metáfora perfecta de la historia" de la entidad.

Vínculo con el club

"Se trata además de la técnica que se utiliza cada año en la Fundación Roig Alfonso para elaborar el Trofeo al Esfuerzo, que premia al jugador y jugadora que más se esfuerza cada temporada. A través de ese esfuerzo y con cada una de las piezas que representa a jugadores, aficionados, momentos e hitos, se ha construido la identidad del club durante estos cuarenta años y construirá el futuro", insisten desde el club.

La elección de esta técnica para la vestimenta -que tendrá el logo oficial del 40 aniversariode nuevo como protagonista- se da después de que se hayan presentado ya las dos 'pieles' que vestirán también al Valencia Basket esta temporada. La primera, bajo el nombre 'Origen' buscaba homenajear a los 40 años de historia de la entidad -con el naranja característico como color principal y el negro como secundario- y la segunda, con la denominación de 'Carácter' y que va ligada "a esa actitud de superación constante, esfuerzo y competitividad que ha definido cada paso recorrido estos años de historia", tendrá en el negro su color predominante, aunque con detalles dorados.

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A la venta

'Trencadís', según ha avanzado el club, ya se puede adquirir online o en las tiendas físicas del Roig Arena y L’Alqueria del Basket. Así, la misma tiene un precio de 70 euros, aunque con el descuento del 10 % fijado para abonados del club y 'Amics Taronja', el impore baja hasta los 63 euros.