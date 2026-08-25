Las valencianas Rebeca García y Estefanía Alejos, subcampeonas del mundo de Para Hockey

España ha hecho historia en el Mundial de Para Hockey con dos valencianas como punta de lanza después de colgarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Hockey+, que se está celebrando en Bélgica y Países Bajos coincidiendo con el Mundial de Hockey. En concreto, la selección española realizó un extraordinario torneo alcanzando la final y solo perdiendo por un tanto ante Italia (5-4), una participación que tuvo en la jugadora y capitana del equipo Rebeca García y en la entrenadora Estefanía Alejos dos de sus figuras más destacadas. Con ello, España firma una competición de gran nivel siendo la primera edición de este torneo de carácter mundial que reunió a las mejores selecciones de todo el mundo.

En la final, el combinado nacional le plantó cara a una de las selecciones favoritas como es Italia. El equipo de Alejos perdió por la mínima en un duelo vibrante que llegó después de ganar sus siete partidos de la primera fase, con 35 goles a favor y únicamente nueve en contra. Tras superar consecutivamente a Chile, Malasia, India, Inglaterra, Argentina, Países Bajos y Bulgaria, España cerró el primer Mundial de Para Hockey con una histórica medalla de plata y confirmándose como una de las grandes referencias internacionales de esta modalidad.

Noticias relacionadas

"Gran apuesta"

Esta medalla de plata, según destacan desde la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana de hockey, muestra la "gran apuesta" por el Hockey+, una modalidad "que ha crecido en los últimos años de manera exponencial promoviendo la integración a través del deporte y practicando hockey como herramienta para fomentar los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo".