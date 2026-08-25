Hockey
Las valencianas Rebeca García y Estefanía Alejos, subcampeonas del mundo de Para Hockey
España firma una competición de gran nivel y solo cae derrotada en la final frente a Italia
España ha hecho historia en el Mundial de Para Hockey con dos valencianas como punta de lanza después de colgarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Hockey+, que se está celebrando en Bélgica y Países Bajos coincidiendo con el Mundial de Hockey. En concreto, la selección española realizó un extraordinario torneo alcanzando la final y solo perdiendo por un tanto ante Italia (5-4), una participación que tuvo en la jugadora y capitana del equipo Rebeca García y en la entrenadora Estefanía Alejos dos de sus figuras más destacadas. Con ello, España firma una competición de gran nivel siendo la primera edición de este torneo de carácter mundial que reunió a las mejores selecciones de todo el mundo.
En la final, el combinado nacional le plantó cara a una de las selecciones favoritas como es Italia. El equipo de Alejos perdió por la mínima en un duelo vibrante que llegó después de ganar sus siete partidos de la primera fase, con 35 goles a favor y únicamente nueve en contra. Tras superar consecutivamente a Chile, Malasia, India, Inglaterra, Argentina, Países Bajos y Bulgaria, España cerró el primer Mundial de Para Hockey con una histórica medalla de plata y confirmándose como una de las grandes referencias internacionales de esta modalidad.
"Gran apuesta"
Esta medalla de plata, según destacan desde la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana de hockey, muestra la "gran apuesta" por el Hockey+, una modalidad "que ha crecido en los últimos años de manera exponencial promoviendo la integración a través del deporte y practicando hockey como herramienta para fomentar los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Clima: preparados para lo que viene
- «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
- De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
- El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado premia con 12.000 € cada uno a una veintena de clientes de la Campaneta d'Or de Gandia
- Muere un trabajador del puerto de València tras sufrir una caída mientras realizaba labores de mantenimiento
- Aparece el cadáver de una mujer flotando en la playa de Puçol
- El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
- El miedo de vivir al otro lado de la N-332 en Xeraco: «Vi morir a mi padre atropellado, pero no veré una solución»