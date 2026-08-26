Levante UD
La afición 'granota' se vuelca con los nuevos fichajes
Cientos de personas han hecho cola esta tarde para llevarse un autógrafo o una foto de las nuevas incorporaciones o, simplemente, desearles su apoyo para afrontar con más fuerza el curso
J. Vázquez
Pese al difícil comienzo liguero de los de Luís Castro con solo un punto de seis posibles, los aficionados levantinistas han querido arropar de forma masiva este miércoles a sus nuevos fichajes del equipo masculino y femenino durante el encuentro organizado por el club en la tienda del club ubicada en el Ciutat de València. Cientos de personas han hecho cola por la tarde para llevarse un autógrafo, una foto o, simplemente, desearles su apoyo para afrontar con más fuerza el curso.
Los presentes
Según había avanzando el club, en la tienda iban a estar presentes:
- Enzo Bardeli: Centrocampista francés (2001) procedente del USL Dunkerque.
- Aïssa Mandi: Central internacional argelino procedente del LOSC Lille. Aporta liderazgo y un bagaje de más de 200 partidos en LALIGA y torneos europeos.
- Dani Requena: Centrocampista dinámico de gran proyección que llega cedido por el Villarreal CF tras despuntar el pasado curso en el Córdoba CF.
- Hugo Sotelo: Mediocentro de calidad procedente del RC Celta de Vigo (en calidad de cedido), internacional con la Selección Española Sub-21.
- Yanis Musuayi: delantero belga (2007) traspasado por el Club Brujas tras destacar en la UEFA Youth League y en la Segunda División de su país.
- Thiago Fernández: Extremo argentino (2004) formado en Vélez Sarsfield que llega cedido hasta 2027 por el Villarreal CF tras su paso por el Real Oviedo.
- Ifeanyi Ndukwe: Joven central austriaco (2008), subcampeón del mundo Sub-17 y cedido por el Liverpool FC.
Paula Arce: Lateral valenciana (2000) formada en el Levante UD que regresa a la entidad procedente del Elche CF para aportar solidez defensiva.
- Yolanda Sierra: Central madrileña (2005) campeona del mundo Sub-17, procedente del Atlético de Madrid tras jugar en Liga F cedida en el Granada CF.
- Iria Castro: Zaguera polivalente (2002) procedente del DUX Logroño, pieza clave en su ascenso a la máxima categoría y campeona de Europa Sub-17.
- Lía Muiño: Centrocampista gallega (2000) con experiencia en EE. UU. y formada en la cantera del Dépor ABANCA, procedente del Atlético Vilalonga.
- Sara Martínez: Mediocentro joven (2004) formada en la cantera del Atlético de Madrid y procedente del CD Alba Fundación.
- Dana Benítez: Centrocampista internacional en categorías inferiores con España, con pasado en la cantera del Real Madrid y procedente del CD Alba Fundación.
- Laura Blasco: lateral valenciana (2002) con bagaje en Liga F y amplia experiencia en Primera Federación tras competir en el SE AEM.
- Marta San Adrián ("Sanadri"): delantera vasca (2000) con gran olfato goleador y amplia experiencia en Liga F tras militar en el Deportivo Alavés y el Athletic Club.
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