La afición 'granota' se vuelca con los nuevos fichajes

Pese al difícil comienzo liguero de los de Luís Castro con solo un punto de seis posibles, los aficionados levantinistas han querido arropar de forma masiva este miércoles a sus nuevos fichajes del equipo masculino y femenino durante el encuentro organizado por el club en la tienda del club ubicada en el Ciutat de València. Cientos de personas han hecho cola por la tarde para llevarse un autógrafo, una foto o, simplemente, desearles su apoyo para afrontar con más fuerza el curso.

Los presentes

Según había avanzando el club, en la tienda iban a estar presentes:

Enzo Bardeli: Centrocampista francés (2001) procedente del USL Dunkerque.

Centrocampista francés (2001) procedente del USL Dunkerque. Aïssa Mandi: Central internacional argelino procedente del LOSC Lille. Aporta liderazgo y un bagaje de más de 200 partidos en LALIGA y torneos europeos.

Central internacional argelino procedente del LOSC Lille. Aporta liderazgo y un bagaje de más de 200 partidos en LALIGA y torneos europeos. Dani Requena: Centrocampista dinámico de gran proyección que llega cedido por el Villarreal CF tras despuntar el pasado curso en el Córdoba CF.

Centrocampista dinámico de gran proyección que llega cedido por el Villarreal CF tras despuntar el pasado curso en el Córdoba CF. Hugo Sotelo: Mediocentro de calidad procedente del RC Celta de Vigo (en calidad de cedido), internacional con la Selección Española Sub-21.

Mediocentro de calidad procedente del RC Celta de Vigo (en calidad de cedido), internacional con la Selección Española Sub-21. Yanis Musuayi: delantero belga (2007) traspasado por el Club Brujas tras destacar en la UEFA Youth League y en la Segunda División de su país.

delantero belga (2007) traspasado por el Club Brujas tras destacar en la UEFA Youth League y en la Segunda División de su país. Thiago Fernández: Extremo argentino (2004) formado en Vélez Sarsfield que llega cedido hasta 2027 por el Villarreal CF tras su paso por el Real Oviedo.

Extremo argentino (2004) formado en Vélez Sarsfield que llega cedido hasta 2027 por el Villarreal CF tras su paso por el Real Oviedo. Ifeanyi Ndukwe: Joven central austriaco (2008), subcampeón del mundo Sub-17 y cedido por el Liverpool FC.

Firmas con los fichajes en el Ciutat de València. / JM López

Paula Arce: Lateral valenciana (2000) formada en el Levante UD que regresa a la entidad procedente del Elche CF para aportar solidez defensiva.

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