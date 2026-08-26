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Arnau Martínez: "He hecho todo lo posible y aquí estamos"

El defensa catalán pasa el reconocimiento médico previo a su anuncio oficial como nuevo fichaje

Arnau Martínez, saliendo de Paterna

Arnau Martínez, saliendo de Paterna / À Punt

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Javier Bengoa

Valencia

Arnau Martínez ya es prácticamente jugador del Valencia CF. A falta de anuncio oficial y tras acudir a primera hora a la Ciudad Deportiva de Paterna, ha ido a la clínica IMED para superar las pruebas médicas rutinarias, momento en que ha dejado sus primeras palabras en la que será su ciudad los próximos años.

Cuestionado por los periodistas presentes, el defensa aseguró que tenía "muchas ganas de estar aquí", reconociendo a su vez que ya había hablado con Carlos Corberán dos semanas atrás, cuando las negociaciones entre clubes estaban acelerándose. Finalmente la última oferta mejorada hizo que los de Montilivi se decantaran por aceptarla, a pesar del interés de otros clubes.

"No dependía de mí"

La tardanza en la firma ha supuesto el retraso en su llegada, pero el joven lateral se mostró igualmente contento por poder ser parte del Valencia CF: "Al final estamos aquí, que es lo que queríamos. No dependía de mí. He hecho todo lo posible y aquí estamos".

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Arnau Martínez, saliendo de Paterna / À Punt

"Estoy para jugar si todo va bien, con ganas de crecer como jugador y como persona, pesiguiendo los objetivos del club y vamos a ir a muerte a por ello", dijo en referencia a su posible participación en el siguiente duelo de los blanquinegros ante el Deportivo de La Coruña en Riazor el próximo domingo.

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Fuente: Superdeporte

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