Arnau Martínez ya está en Paterna

Llevaba muchos días prácticamente cerrado, pero hasta este martes no pudo firmarse como nuevo jugador del Valencia CF. Arnau Martínez ya se encuentra en València tras llegar sobre las 4 de la madrugada a la ciudad. Sólo quedan las clásicas pruebas físicas para poder oficializar la incorporación y tramitar su alta a LaLiga. A lo largo de la mañana de este miércoles las superará y formará parte del vestuario de Carlos Corberán. Sobre las 9.30, el jugador llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna. No se cruzará con la mayoría de los que serán sus compañeros porque el técnico les ha dado el día libre tras el encuentro de este martes contra el Betis.

Las cifras de la operación tienen matices, pero tras la última oferta blanquinegra rondaron los 5 millones fijos más otro en variables para el Girona, que además se guarda un 10% en caso de futura venta. Por otro lado, el polivalente defensa, que puede jugar tanto de lateral como de central, firma un contrato largo, hasta 2031 con un sueldo que irá en ascenso, partiendo de los 2,5 que publicó el periodista Nacho Sanchis, hasta los 3 millones que cobrará en su quinta temporada.

Por otro lado, en las últimas horas ha trascendido el interés de otros clubes, además del Fulham de Arbeloa, en hacerse con los servicios del hasta la fecha capitán del Girona. Celta de Vigo u Osasuna habrían tanteado la opción.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

En plena forma con el Girona

Tras disputar las dos primetas jornadas de LaLiga Hypermotion con el Girona (una asistencia), el futbolista de 23 años se encuentra en perfectas condiciones físicas. En este sentido, no sólo entraría en la convocatoria para el siguiente partido liguero ante el Deportivo en Riazor, sino que incluso podría hacerll como titular si así lo estima su técnico. La baja de Justin de Haas, eso sí, podría abrirle la puerta del once en la línea de tres centrales. De momento, ha disputado 180 minutos de juego esta temporada, los mismos que Stole, Jesús Vázquez, Tárrega o Javi Guerra. Ahora tendrá la competencia de Pablo Maffeo en el lateral derecho, si bien disputará partidos como central en la línea de tres zagueros que está empleando Corberán esta temporada.

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Aunque Arnau ha tenido que esperar más de lo que le hubiera gustado para fichar por el Valencia CF, llega como un jugador de rendimiento inmediato, pero también con potencial como para mejorar notablemente. En estos momentos cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, aunque llegó a alcanzar los 15 kilos en su irrupción en LaLiga. Con esto, el Valencia CF ha logrado incorporar al jugador por una cifra menor que esta, incluso que los 8 de su cláusula.