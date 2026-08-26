Bakambu, una opción ofrecida al Levante UD

El Levante UD rastrea el mercado en busca de algunos fichajes con los que cerrar la plantilla. Queda una semana para el cierre del plazo y no son pocos los nombres que llegan a la dirección deportiva en forma de ofrecimientos. También es cierto que desde el club se están manteniendo algunas conversaciones en paralelo, aunque no será fácil dadas tanto las trabas presupuestarias como los límites del FPF.

Uno de los últimos nombres que ha llegado es el de Cédric Bakambu, según 'Cadena Ser', aunque el perfil que busca el club inicialmente es otro diferente. El mencionado delantero triunfó en el Villarreal y desde donde se marchó a China por 40 millones de euros. Tras la aventura asiática jugó en Francia, Grecia, Emiratos Árabes y Turquía antes de regresar a España para incorporarse al Real Betis. A sus 35 años, tras disputar el Mundial 2026 y sin contrato, busca una nueva aventura en la élite.

El curso pasado anotó 4 goles en los 36 encuentros disputados con los del Benito Villamarín en tres competiciones, lejos de los 10 de la anterior temporada. Veloz, especialista en encontrar los espacios y relativamente eficaz de cara a puerta, puede ser un refuerzo interesante para clubes de la zona baja y media.

Cédric Bakambu, celebrando un gol con Isco / EFE

Bakambu necesita equipo... y el Levante goles

Según la 'cadena Ser', el club de Orriols estaría estudiando su fichaje tras romper el atacante nacido en Ivry-sur Seine las negociaciones que tenía encarriladas con el Internacional de Brasil. En cualquier caso y siempre que sea posible, las intenciones del club valenciano estaban dirigidas a la incorporación de un delantero de un perfil más joven y de área que se asemeje algo a la figura de Espí y se complemente viene con Iván Romero o Etta Eyong.

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