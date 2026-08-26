El Levante UD de Castro pierde su idilio con el gol

Inscripciones de los fichajes en la web de LaLiga en el último momento, un solo punto cosechado tras dos encuentros disputados y un casillero goleador que todavía no se ha estrenado. Ese es el complicado bagaje con el que ha arrancado la temporada un Levante UD de Luís Castro que, si algo demostró la pasada campaña, es que era un seguro de cara a puerta. Tanto fue así que se erigió como uno de los clubes que más anotó de toda la competición desde el momento en el que el luso se estrenó -a inicios de enero- en el banquillo 'granota' para ganar con solidez al Sevilla (0-3). El inicio del 'milagro' de la salvación que, por el momento, no está logrando replicar en este arranque de curso.

Y es que el conjunto levantinista ha comenzado sin pólvora la temporada. En el RCDE Stadium, el equipo se fue de vacío en lo que a goles se refiere y tampoco logró tirar a puerta durante los 90 minutos. Una ausencia de poder ofensivo que contribuyó al abultado marcado ante el Espanyol (3-0). Este lunes, ante Osasuna, la imagen levantinista fue algo mejor. Sin embargo, tampoco hubo acierto arriba -solo un tiro a puerta en todo el encuentro- y fue la buena actuación de Mathew Ryan la que evitó que el equipo se volviera a ir sin puntos.

El peor equipo de cara a puerta

La estadística, además, no miente. De todos los equipos de Primera División, el Levante UD es el único que promedia menos de un tiro a puerta (0,5) por partido. Los siguientes, el Málaga y el Getafe, se sitúan en el 1,5. Un pobre dato pese a que el técnico ha alineado a extremos diferentes en ambos partidos -en Barcelona los elegidos fueron Víctor García y Paco Cortés, mientras que en Pamplona fueron Thiago Fernández y Brugué los escogidos- y en el centro del campo ha alternado a Carlos Álvarez y Enzo Bardeli. Donde no ha habido tanta rotación es en la delantera, con Iván Romero como titular, Etta Eyong de suplente y el fichado Yanis Musuayi sin haber entrado aún en la convocatoria.

Musuayi, uno de los fichajes del Levante UD. / LUD

Con solo dos encuentros disputados, la sequía todavía tiene solución. No obstante, llama la atención si se compara con los guarismo que el Levante UD manejaba desde que Castro se convirtió en su entrenador. De los 47 goles que anotó el equipo el año pasado, 30 fueron a las órdenes del portugués. O lo que es lo mismo, que en los 21 partidos que dirigió, solo cinco equipos lograron convertir más disparos en tantos. El Celta, equipo que acabó entrando en Europa, sumó 33; la Real Sociedad ganadora de la Copa del Rey hizo 38; mientras que tres equipos 'Champions' como el Real Madrid, el Barcelona y el Villarreal sumaron 44, 47 y 50 goles, respectivamente.

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La ausencia de Espí

En ese cambio de una temporada a otra influye como principal factor la ausencia de Carlos Espí. Y es que antes de su traspaso al Real Madrid este verano, el delantero de Tavernes de la Valldigna fue diferencial. Tanto que, comenzando por uno en el Pizjuán en el debut del entrenador luso, Espí fue el artifice de hasta once goles durante la etapa Castro en la pasada temporada. Una gran cifra -que ha continuado anotando en el estreno liguero de los de Mourinho contra el Espanyol- que ahora deberán compensar el resto de futbolistas de ataque para volver a evitar la caída al descenso al final de esta campaña.