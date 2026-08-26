La parcela ofensiva se erige como nuevo objetivo del Valencia CF

Con el mercado de fichajes generando sus últimos frutos, los equipos de LaLiga apuran en sus negociaciones con la intención de que nada se tuerza en la recta final. El Valencia CF ha presentado este miércoles al guardameta Kayne Van Oevelen, además de cerrar el acuerdo con Arnau Martínez. Con esos refuerzos logrados, el siguiente capítulo de la dirección deportiva de Ron Gourlay será reforzar la parcela ofensiva. Una apuesta que está relacionado con la salida de André Almeida y que tiene a Ramazani como principal objetivo.

El centrocampista portugués tiene cartel, pero ningún equipo está dispuesto a tirar la casa por la ventana por un jugador que ha estado lejos de demostrar su mejor versión. El Celta de Vigo es uno de los que más interés a demostrado este mercado, pero Corberán es consciente de que no debe soltar una pieza importante sin que le garanticen la llegada de otra. Y aquí es donde entran dos factores: una mejora de la oferta gallega por Almeida y acercar posturas en el posible regreso de Ramazani a Mestalla.

André Almeida, en el entrenamiento de este viernes / VCF

El Swansea realizó una oferta por Almeida, pero el jugador no parecía muy dispuesto a irse a Gales. La propuesta rondaba los 3,5 millones fijos más ciertos variables, pero lejos de los 6 millones que esperaba obtener el Valencia CF por el luso de 26 años y contrato hasta 2026 tras renovarlo hace un curso. Las posturas no se acercaron y ahora parece que sólo queda el Celta como opción factible. La oferta no debe empeorar, bajo ningún concepto, la del Swansea y en eso están. El hecho es que el Celta de Vigo estaría cerca de ingresar 7,5 millones de euros por Javi Rueda tras ser traspasado al Nottingham por 15 y quedarse el Real Madrid la mitad por sus derechos. Con esta liquidez, no se descarta que aumenten levemente la oferta para cerrar la contratación del luso cuanto antes.

Noticias relacionadas

Ramazani, a la espera

En caso de confirmarse la operación o bien la salida de Danjuma, el Valencia CF acelerará por Ramazani, aunque no es ni mucho menos la única opción de una dirección deportiva a la que se le está pasando el tiempo de mercado. Ahora, tal y como publica 'Tribuna deportiva', Leeds y Valencia CF podrían encontrar una nueva cesión como opción a corto plazo, en este caso con una compra que ronde los 4 millones que se pueden recibir por Almeida. Y es que, hasta el momento, los ingleses estaban cerrados en banda con una venta directa, pero el mercado puede cambiar drásticamente en cuestión de días. O de horas.